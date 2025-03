Die HBM Healthcare Investments Aktie verzeichnet einen anhaltenden negativen Trend an der Börse. Am 14. März 2025 fiel der Kurs um 0,84%, was die Fortsetzung der Talfahrt der vergangenen Wochen darstellt. Der aktuelle Kurs liegt bei 189,90 EUR (Stand: 15. März 2025) und hat im letzten Monat einen beträchtlichen Rückgang von 8,26% erlitten. Diese Entwicklung gibt Anlass zur Sorge, da die Aktie mit 17,83% unter ihrem 52-Wochen-Hoch notiert, obwohl sie immer noch 50,03% über dem 52-Wochen-Tief liegt.

Finanzielle Kennzahlen geben Anlass zur Vorsicht

Die Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf den Gesundheitssektor weist ein aktuelles KGV von 25,30 für 2025 auf. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,3 Milliarden Euro und einem außergewöhnlich hohen KUV von 443,23 erscheint die Bewertung der Aktie momentan sehr ambitioniert. Der negative Cash-Flow pro Aktie von -0,24 EUR spiegelt die derzeitigen Schwierigkeiten des Schweizer Unternehmens wider.

