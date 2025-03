Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG konnte am vergangenen Dienstag, dem 11. März 2025, einen bemerkenswerten Kurssprung von 5,26% an der Börse verbuchen. Der Immobilienspezialist, der sich auf renditestarke Gewerbeimmobilien konzentriert, setzt damit seinen positiven Trend der letzten Wochen fort. Am 14. März notierte die Aktie bei 1,97 EUR und zeigt eine erfreuliche Monatsperformance von +4,79%. Die Marktkapitalisierung des Berliner Unternehmens beträgt aktuell 281,8 Millionen Euro bei 136,8 Millionen ausstehenden Aktien.

Positive Entwicklung im Jahresverlauf

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei WCM AG ?

Der Immobilienbestandhalter, der mehr als 50 Objekte an bedeutenden Standorten wie München, Frankfurt und Hamburg im Portfolio hält, konnte im Jahresvergleich ein Plus von 5,91% erzielen. Derzeit liegt der Kurs 9,64% über dem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch noch 14,72% unter dem 52-Wochen-Hoch, was weiteres Wachstumspotenzial andeutet.

Anzeige

WCM AG-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue WCM AG-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:

Die neusten WCM AG-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für WCM AG-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

WCM AG: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...