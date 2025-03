Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG zeigt am 21. März 2025 mit einem Kurs von 1,98 EUR eine bemerkenswert stabile Entwicklung. Während die Aktie gegenüber dem Vortag unverändert blieb, konnte sie im Monatsverlauf ein Plus von 1,06% verzeichnen. Die Berliner Immobiliengesellschaft, die sich auf renditestarke Gewerbeimmobilien konzentriert, liegt aktuell 10,10% über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch mit 14,14% unter dem 52-Wochen-Hoch. Mit einer Marktkapitalisierung von 270,9 Millionen Euro bewegt sich der Bestandhalter für Büro- und Einzelhandelsimmobilien in einem herausfordernden Marktumfeld.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen der WCM AG deuten auf Herausforderungen hin. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei 11,90, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis mit 343,74 deutlich höher ausfällt als der im Vorjahr gemeldete Wert von 190,00. Der Cash-Flow pro Aktie beträgt derzeit 0,01 EUR bei insgesamt 136,8 Millionen ausstehenden Aktien.

