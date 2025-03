Anlegerinnen und Anleger blicken auf einige turbulente Tage zurück. Das gilt insbesondere für all jene, die Aktien der US-Tech-Giganten in ihrem Portfolio haben. Denn jene gerieten ob der erratischen Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump und mit Sorgen vor einem drohenden Shutdown in den USA zeitweise in die Knie. Vor dem Wochenende sollte sich aber nochmal etwas Erholung bemerkbar machen.Der Shutdown konnte in letzter Minute verhindert werden, da einige wenige Demokraten doch noch für den Übergangshaushalt der Republikaner stimmten. Zudem drohte Trump ...

Den vollständigen Artikel lesen ...