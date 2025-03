Die 3I Group konnte ihren positiven Momentum am Finanzmarkt weiterführen und verzeichnete am 14. März 2025 einen beachtlichen Kursanstieg. Der aktuelle Kurs liegt bei 44,90 EUR (Stand: 16. März 2025) und zeigt gegenüber dem Vortag keine Veränderung. Allerdings verzeichnet das Wertpapier auf Monatssicht einen Rückgang von 6,07%, während die Jahresentwicklung mit einem Plus von 49,12% deutlich positiver ausfällt. Das Papier notiert derzeit 34,01% über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch noch 14,70% unter dem 52-Wochen-Hoch.

Anstehender Capital Markets Day

Anleger sollten den bevorstehenden Capital Markets Day am 20. März 2025 im Auge behalten. Dieser könnte wichtige Einblicke in die strategische Ausrichtung des weltweit tätigen Investmentunternehmens liefern, das sich auf Private Equity und Infrastruktur fokussiert. Mit einer Marktkapitalisierung von 43,4 Milliarden Euro gehört die 3I Group zu den bedeutenden Akteuren im Finanzsektor.

