Mutares und Steyr erinnern an das Pärchen Prosus und Tencent. Geht die Aktie der Chinesen nach oben, zieht Prosus mit. Jetzt geht die Steyr-Aktie steil und Mutares zieht mit. Was ist noch drin beim neuen Traumduo?Mutares ist ein internationaler Private-Equity-Investor mit Sitz in München, der sich auf besondere Situationen spezialisiert hat. Das Unternehmen erwirbt Unternehmensteile großer Konzerne (Carve-outs) sowie Unternehmen in Übergangsphasen, um deren Entwicklungspotential durch aktive Turnaround-Prozesse zu nutzen und sie auf einen stabilen und profitablen Wachstumspfad zu führen. Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Mutares über 50 Unternehmen akquiriert und verschiedene Veräußerungen …