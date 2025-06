Ähnlich wie bei STEYR MOTORS soll die Tochter Terranor an der Börse in Stockholm gelistet werden. Das Unternehmen bietet Betriebs- und Wartungsdienstleistungen an und erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von ca. 285 Mio. €. MUTARES will zunächst Mehrheitsaktionär bleiben, die initiale Bewertung wird bei ca. 35 Mio. € erwartet. Weitere 150 bis 200 Mio. € an Exits sollten in den nächsten Monaten folgen. Mit dem Terranor-Listing untermauern die Münchner den Fokus auf die Erntephase des langjährigen Portfolioaufbaus.







