CHAPTERS Group AG

CHAPTERS kündigt Rückkauf und vollständige Rückzahlung der Anleihe 2020 an



17.03.2025 / 07:00 CET/CEST

Nach einem ersten Rückkauf über einen Gesamtnennbetrag von €9 Mio. im April 2024 gibt die CHAPTERS Group AG heute ein zweites Rückkaufangebot für den verbleibenden ausstehenden Nennbetrag von €16 Mio. der 2020 ausgegebenen Inhaberschuldverschreibung (ISIN: DE000A254TL0) bekannt.



Das Angebot wird voraussichtlich am 17. März 2025 auf der Website des Unternehmens sowie im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Die Annahmefrist beginnt am 18. März 2025 und endet voraussichtlich am 21. März 2025. Der Rückkaufpreis wird voraussichtlich 98,72% des Nennbetrags betragen.



Nach Abschluss des Rückkaufs wird die Anleihe vollständig zurückgezahlt und im Mai 2025 beendet.



