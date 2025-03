Der kanadische Energiekonzern verzeichnet kurzfristige Kurserholung bei gleichzeitigem Gewinneinbruch und investiert verstärkt in Nachhaltigkeitstechnologien

Der kanadische Öl- und Gasproduzent Cenovus Energy verzeichnete am vergangenen Freitag einen Schlusskurs von 12,34 € und konnte in der letzten Woche um 7,19% zulegen. Trotz dieser kurzfristigen Erholung kämpft das Unternehmen mit erheblichen Herausforderungen. Im vierten Quartal meldete Cenovus einen Nettogewinn von 146 Millionen C$ (7 kanadische Cent pro Aktie) - ein deutlicher Rückgang gegenüber den 743 Millionen C$ (32 kanadische Cent pro Aktie) im Vorjahreszeitraum. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf schwächere Rohstoffpreise und reduzierte Raffineriemargen zurückzuführen.

Die Upstream-Produktion stieg leicht auf 816.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (boepd) im Vergleich zu 808.600 boepd im Vorjahr. Gleichzeitig erhöhte sich der Raffinerie-Durchsatz auf 666.700 Barrel pro Tag (bpd) von zuvor 579.100 bpd, was verbesserte Raffineriebetriebe widerspiegelt. Diese positiven Aspekte wurden jedoch von externen Faktoren überschattet. Die Brent-Rohölpreise fielen 2024 um 3%, beeinflusst durch eine schwache chinesische Wirtschaft und die Entscheidung der OPEC+, Produktionskürzungen bis Ende 2026 zu verlängern. Zusätzlich sorgten US-Importzölle auf kanadische Waren, die Anfang Februar eingeführt und später verschoben wurden, für weitere Unsicherheiten in der Branche.

Strategische Initiativen und Zukunftsperspektiven

Im Kontext der Energiewende investiert Cenovus kontinuierlich in CO2-Abscheidungs- und Speichertechnologien (CCS). Das Unternehmen ist Teil der Pathways Alliance, einer Koalition, die Netto-Null-Emissionen im kanadischen Ölsandsektor anstrebt. Diese Initiative umfasst Projekte wie das Weyburn-Midale Carbon Dioxide Project, das seit 2000 in Betrieb ist und CO2 zur verbesserten Ölgewinnung und -speicherung injiziert.

Die aktuellen finanziellen Herausforderungen des Unternehmens verdeutlichen die Volatilität, die dem Energiesektor innewohnt. Mit einem RSI-Wert von 25,3 deutet der Markt eine überverkaufte Situation an. Die erhebliche Kursschwäche zeigt sich auch im Jahresvergleich mit einem Minus von 29,32% sowie im Abstand zum 52-Wochen-Hoch von -39,15%. Der strategische Fokus auf CCS und andere Nachhaltigkeitsinitiativen positioniert Cenovus jedoch so, dass das Unternehmen aktuelle Marktunsicherheiten bewältigen und sich an globalen Energiewendezielen ausrichten kann.

