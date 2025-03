DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

SAP - Das Startup Celonis hat bei einem Bezirksgericht in San Francisco eine 61-seitige Klageschrift gegen den DAX-Konzern SAP eingereicht. Darin erklärt Celonis unter anderem, SAP erschwere Konkurrenten "mit einer wettbewerbswidrigen Kampagne" das Geschäft und verlange "prohibitiv hohe Gebühren", wenn Programme anderer Hersteller über Schnittstellen auf SAP-Systeme zugriffen. Zudem gebe es "frühe Hinweise" darauf, dass diese Strategie funktioniere. Noch ist nicht öffentlich, wie hoch die entstandenen Schäden sein sollen. (Handelsblatt)

PANASONIC - Das deutsche Startup Tado hat einen starken internationalen Investor gefunden. Der japanische Elektronikhersteller Panasonic steigt mit 30 Millionen Euro bei dem Heizungs-App-Spezialisten ein. Ihre Kooperation bei Wärmepumpen soll nun ausgebaut werden. "Die Wärmepumpe ist weltweit die Heizlösung der Zukunft", sagte Tado-Gründer Christian Deilmann. (Handelsblatt)

DEUTSCHE POST - In Deutschland sind erstmals Automaten als offizielle Postfilialen anerkannt worden. Man habe 9 Zulassungen für automatisierte Stationen anstelle von Universaldienstfilialen erteilt, heißt es in einem Schreiben der Bundesnetzagentur. Es handelt sich um Poststationen, in denen Pakete abgegeben und abgeholt sowie Briefmarken gekauft und Briefe eingeworfen werden können. Außerdem ist eine Videoberatung möglich. Solche Automaten gibt es schon seit einigen Jahren, sie wurden bislang aber nicht als Filialen anerkannt - daher halfen sie der Post auch nicht bei der Erfüllung ihrer Filialnetzpflicht. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

