Converge Technology Solutions Corp. (CTS) macht Fortschritte auf dem Weg zur Übernahme durch H.I.G. Capital, die das Unternehmen von der Börse nehmen wird. Die Transaktion wird mit etwa 1,3 Milliarden C$ bewertet und bietet den Aktionären einen Preis von 5,50 C$ pro Aktie. Für den 10. April 2025 ist eine Aktionärsversammlung angesetzt, bei der die Übernahme genehmigt werden soll.

Das Unternehmen hat bereits den Informationsrundbrief der Geschäftsführung eingereicht und die erforderlichen gerichtlichen Anordnungen erhalten, womit wesentliche Hürden für die Akquisition beseitigt wurden. Durch diesen Zusammenschluss soll Converge mit Mainline Information Systems vereint werden, um die Fähigkeiten in den Bereichen Hybrid-Cloud, On-Premises-Infrastruktur, Cybersicherheit und Softwarelösungen zu stärken.

Strategische Bedeutung und finanzielle Entwicklung

Greg Berard, CEO von Converge, äußerte sich positiv über die Zusammenarbeit mit H.I.G. und Mainline, um den Kunden umfassendere Lösungen anbieten zu können. Die strategische Ausrichtung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Converge im dritten Quartal 2024 einen Umsatzrückgang verzeichnen musste. Der Gesamtumsatz belief sich auf 945 Millionen C$, was einem Rückgang von 9% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Auch die Gewinne sanken um 9% auf 158 Millionen C$.

Trotz dieser finanziellen Herausforderungen bleibt Converge ein bedeutender Akteur im Technologiesektor und ist für seine Expertise in den Bereichen Cloud-Computing, Cybersicherheit und Managed Services bekannt. Die bevorstehende Übernahme soll das Unternehmen für künftiges Wachstum positionieren und das Dienstleistungsangebot erweitern. Mit dem Zusammenschluss entsteht ein stärkerer Wettbewerber im IT-Dienstleistungsmarkt, der die kombinierten Stärken beider Unternehmen nutzen kann.

