Pressemitteilung Fix&Foxi TV und RiC.today ab 18. März auf Drei TV in Österreich! München, 17.3.2025 - Großartige Neuigkeiten für Familien und Kinder in Österreich! Ab dem 18. März sind die beliebten Sender Fix&Foxi TV und RiC.today auch auf Drei TV in Österreich verfügbar. Damit erweitert Drei TV sein familienfreundliches Angebot um zwei hochwertige Kanäle, die sowohl unterhaltsame als auch lehrreiche Inhalte für Kinder bieten. Zum Start auf Drei TV begeistern Fix&Foxi TV und RiC.today mit spannenden TV-Premieren: Fix&Foxi TV, der mehrfach preisgekrönte Kindersender, präsentiert als exklusive Premiere die zweite Staffel der Emmy-prämierten Animationsserie Tutenstein . Die Abenteuer des jungen Pharaos erwecken die ägyptische Mythologie mit jeder Menge Humor und Action erneut zum Leben.

am 21. März mit einem besonderen Marathon, der naturverbundene Serien wie 'Der kleine Bär', 'Rainbow Rangers' und 'Ferdy, die Ameise' in den Mittelpunkt stellt. RiC.today, der Learning Channel auf Englisch und Deutsch strahlt erstmals die zweite Staffel der DIY- und Early Learning Shows aus, die junge Zuschauer spielerisch an kreative Projekte und erste Bildungsthemen heranführt. Mit Fix&Foxi TV und RiC.today erweitert Drei TV sein Angebot um ein unschlagbares Duo für familienfreundliche Unterhaltung.

Zitat von Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer von YFE: "Wir freuen uns sehr, Fix&Foxi TV und RiC.today auf Drei TV zu starten. Damit bringen wir noch mehr hochwertige Kinder- und Familienunterhaltung nach Österreich. Die Kombination aus klassischer Animation und modernen Lernformaten schafft eine ideale Balance zwischen Spaß und Bildung - genau das, was Familien heute suchen." Zitat von Drei: "Mit Drei TV genießt man im Wohnzimmer oder unterwegs jederzeit mehr als 60 Sender. Mit Fix & Foxi TV und RiC.today bietet Drei TV Plus neben dem Disney Channel, Nick und Kika noch mehr Jugend-Highlights. Jetzt ein Monat gratis und unverbindlich testen.", so Drei CCO Günter Lischka.

Zu den Funktionen von Drei TV Plus zählen unter anderem auch die Möglichkeit, Live-Programme zu pausieren, laufende Sendungen von Anfang an anzusehen oder zurückzuspulen. Außerdem bietet die Drei TV App Features wie den Programm-Guide oder einen Überblick über die gespeicherten Sendungen der letzten 7 Tage, die Kund:innen ortsungebunden zu jeder beliebigen Zeit ansehen können. Mehr zum echten Fernsehen bei Drei auf www.drei.at/tv

Über Your Family Entertainment AG (YFE)

Die in München ansässige deutsche Firma Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Abkürzung: RTV) (YFE) ist ein führender Produzent und Distributor hochwertiger Kinder- und Familienprogramme. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken Europas. Jedes einzelne Inhaltselement wird sorgfältig kuratiert, um lehrreich, unterhaltsam und gewaltfrei zu sein. Zusätzlich bietet YFE den weltweit anerkannten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", den frei empfangbaren Sender "RiC TV" sowie zahlreiche mobile und digitale Kanäle an. Im Dezember 2021 feierte YFE eine strategische Allianz mit der Kartoon Studios (NYSE: TOON) als bedeutendem Aktionär, um gemeinsam den Weg zu einer globalen "Content with a Purpose"-Strategie zu ebnen. Über Fix&Foxi TV / RiC.today

Fix&Foxi TV ist der preisgekrönte Sender aus Europa für Kinder und die ganze Familie - mit den beliebten Füchsen als Präsentatoren zeigt Fix&Foxi TV mit seinem 24-stündigen Programm eine optimale Mischung aus pädagogisch wertvollen Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen Highlights und Erstausstrahlungen. Alle Sendungen auf Fix&Foxi TV sind hochwertig, gewaltfrei, unterhaltsam und damit garantiert "kids safe" und "brand safe". RiC.today ist der englischsprachige Lernsender der Your Family Entertainment AG, der speziell darauf ausgerichtet ist, Kindern und Jugendlichen auf unterhaltsame Weise Englischkenntnisse zu vermitteln. Mit einem Mix aus edukativen Programmen und unterhaltsamen Inhalten unterstützt RiC.today spielerisch den Spracherwerb und richtet sich an Familien, die ihre Kinder in einer frühen Phase an die englische Sprache heranführen möchten. Über Drei

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatz von 478 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits rund 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mit den Fix Tarifen bietet Drei erstmals mobiles Internet mit Bandbreitengarantie und einfacher Umstiegs-Möglichkeit auf Glasfaser. Mehr auf www.drei.at

Medienkontakt Your Family Entertainment AG Laurence Robinet

Türkenstraße 87

80799 München

Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0

E-Mail: laurence.robinet@yfe.tv

Web: www.yfe.tv

www.rictv.de

www.fixundfoxi.tv



