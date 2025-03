NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 4100 auf 3700 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der wenig ehrgeizige Ausblick auf 2025 sei ein Rückschlag gewesen, schrieb Analyst David Hayes in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er sei aber auch eine Erinnerung daran, dass letztlich das Wachstum der Kategorien die Umsatzdynamik des Konsumgüterkonzerns bestimme./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2025 / 01:46 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2025 / 01:46 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00B10RZP78