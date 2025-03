Der Technologiekonzern Konica Minolta kann gleich mehrere Erfolge verbuchen. Die Aktie des Unternehmens notiert aktuell bei 3,18 Euro, was einem Rückgang von knapp 4 Prozent im Tagesvergleich entspricht. Mitte März 2025 erhielt Konica Minolta fünf Buyers Lab (BLI) Awards von Keypoint Intelligence. Besonders hervorzuheben ist die Auszeichnung als "2025 A3 Line of the Year" sowie vier weitere Pick Awards für verschiedene Multifunktionsdrucker aus dem Portfolio des Unternehmens.

Die prämierten MFPs bizhub C451i, C551i, C651i und C751i überzeugten die Jury mit ihrer hohen Produktivität und Benutzerfreundlichkeit. Die A3-Serie des Unternehmens erhielt die Auszeichnung aufgrund ihrer durchweg hervorragenden Leistung in umfangreichen Tests. Diese Anerkennungen unterstreichen die Qualität der Drucktechnologien, während die Aktie im Jahresvergleich einen moderaten Zuwachs von 4,78 Prozent verzeichnet.

Etikettendruck mit erweiterter Technologie

Der portugiesische Etikettenverarbeiter Etigui hat als erstes Unternehmen auf der iberischen Halbinsel die AccurioLabel 400 mit Weiß-Toner-Technologie von Konica Minolta installiert. Diese Investition stellt für Etigui eine bedeutende Erweiterung der Produktionskapazitäten dar und stärkt dessen Wettbewerbsposition im Markt. Die strategische Partnerschaft unterstreicht das Vertrauen in die innovative Drucktechnologie von Konica Minolta.

Nachhaltigkeitsengagement mit höchster Bewertung

Anfang März 2025 wurde Konica Minolta in die Climate A List 2024 des Carbon Disclosure Project (CDP) aufgenommen und erhielt dabei die höchstmögliche Bewertung. Diese Anerkennung reflektiert das beständige Engagement des Unternehmens für Umweltschutz und nachhaltige Geschäftspraktiken. Die Auszeichnung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Aktie gegenüber ihrem 52-Wochen-Hoch von 4,40 Euro einen Abstand von fast 28 Prozent aufweist, sich aber immerhin 44 Prozent über dem Jahrestief befindet.

Die kontinuierlichen Fortschritte bei Produktinnovationen und Nachhaltigkeit zeigen die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf zukunftsfähige Geschäftsfelder. Trotz der positiven Unternehmensentwicklungen verzeichnet die Aktie seit Jahresbeginn einen Rückgang von knapp 20 Prozent und liegt derzeit etwa 15 Prozent unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt.

