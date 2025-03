© Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

Tesla, der zweitgrößte Verlierer im S&P 500, ist gleichzeitig eine der teuersten Aktien im Leitindex. Auch wenn Ferrari viermal profitabler ist, bleibt Tesla doppelt so hoch bewertet. Tesla ist in diesem Jahr bislang der zweitgrößte Verlierer im US-amerikanischen Leitindex S&P 500. Doch die Aktie ist gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) weiterhin extrem teuer. Seit Anfang Januar hat sich der Aktienkurs des E-Auto-Konzerns um 38,1 Prozent verringert und ist seit dem Höchststand Mitte Dezember mittlerweile sogar um 49 Prozent gefallen. Nach dem Schuhunternehmen Deckers (-42 Prozent) ist Tesla damit der zweitschlechteste Performer im S&P 500 in diesem Jahr. Trotz des starken Rückgangs …