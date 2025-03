LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Commerzbank von 16,50 auf 22,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Krishnendra Dubey passte seine Schätzungen am Montag an jüngste Zins- und Konjunkturentwicklungen an. Er hält die Aktien für fair bewertet./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2025 / 08:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2025 / 08:07 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000CBK1001