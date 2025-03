Vollständige Rückzahlung von "Fußball-Anleihe"

Die auf Finanzierungen im Profi-Fußball spezialisierte Score Capital AG hat ihre am 16. März 2025 fällige 5,00%-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A254SG2) vollständig und fristgerecht zurückgezahlt. Die Anleihe wurde in 2020 via Privatplatzierung bei qualifizierten Investoren ausgegeben. Im Herbst 2024 hatte die Score Capital AG eine neue dreijährige Anleihe 2024/27 (ISIN DE000A383V65) mit einem jährlichen Zinskupon ...

