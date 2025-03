NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften zum Handelsauftakt am Montag nach der jüngsten Erholung wieder leicht nachgeben. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,5 Prozent tiefer auf 41.297 Punkte. Den von Tech-Werten dominierten Nasdaq 100 sieht IG 0,1 Prozent im Minus bei 19.689 Zählern.

Negative Impulse liefern Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent, der die jüngsten Kursabschläge an den US-Börsen als gesund bezeichnete und damit die Ansicht bekräftigte, dass die Regierung wohl nicht eingreifen wird, um die Märkte zu stützen. "Diese Äußerungen haben viele an der Wall Street beunruhigt, die darauf gehofft hatten, dass Bessent in der Trump-Regierung die 'Stimme der Vernunft' in der Wirtschaftspolitik sein würde", kommentierte Marktstratege Benjamin Picton von der Rabobank.

Aus der Gruppe der sogenannten glorreichen Sieben, also den wertvollsten und an den US-Börsen besonders beachteten Technologiewerten führten die Aktien von Tesla die vorbörslichen Verluste mit minus 0,8 Prozent an. Einzige Aktie unter diesen Werten mit einem vorbörslichen Gewinn war Nvidia mit plus 1,5 Prozent.

Das Papier des Halbleiterkonzerns profitierte von Produkthoffnungen im Zusammenhang mit der wichtigen Konferenz zum Thema Künstliche Intelligenz (KI), der GPU Technology Conference (GTC) im kalifornischen San Jose. Die Veranstaltung informiert über Fortschritte in den Bereichen KI und Cloud-Computing. Einer der Höhepunkte wird am Dienstag eine Rede von Nvidia-Chef Jensen Huang sein, von der sich Experten die Vorstellung von Nvidias nächster Generation von KI-Chips erwarten.

Die Aktien der Norwegian Cruise Line verteuerten sich vorbörslich um 3,9 Prozent, nachdem JPMorgan die Titel von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft hatte. Die Analysten verwiesen darauf, dass die Kreuzfahrt-Reederei keine Veränderung der Nachfragetrends erwartet und die Aktie seit Jahresbeginn um 25 Prozent gefallen ist./edh/jha/

