Nach dem Rücksetzer am vergangenen Freitag zeigt sich die Aktie von Thyssenkrupp am Montag schnell erholt. Mit einem Plus von mehr als fünf Prozent zählt der Industriekonzern zu den Top-Gewinnern im MDAX. Am Markt kommt es gut an, dass die Gespräche bezüglich der Marinesparte Thyssenkupp Marine Systems (TKMS) weiter geführt werden.Ein Konzernsprecher machte am Montag klar, dass die Gespräche von Thyssenkrupp mit der Bundesregierung bezüglich eines möglichen Einstiegs bei TKMS weiter laufen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...