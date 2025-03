Nächste Erfolgsmeldung beim Hoffnungsträger "Finerenon". Am Montag gab Bayer bekannt, dass der Medikamenten-Kandidat von der US-Gesundheitsbehörde in das "Priority Review"-Programm aufgenommen wurde. An der Börse kommt die Nachricht gut an, die Aktie ist am frühen Nachmittag der zweitgrößte Gewinner im DAX. Die U. S. Food and Drug Administration (FDA) gewährt Finerenon ein beschleunigtes Zulassungsverfahren. Damit könnte bereits in sechs anstatt der sonst üblichen zehn Monate eine Entscheidung fallen, ...

