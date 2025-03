Pyrum Innovations AG ist ein führendes Recycling- und Anlagenbauunternehmen mit Sitz in Dillingen/Saar, Deutschland. Das Unternehmen spezialisiert sich auf innovative Recyclingtechnologie unter Einsatz eines weltweit patentierten Thermolyseverfahrens. Diese einzigartige Methode ermöglicht die umweltfreundliche Rückgewinnung hochwertiger Rohstoffe aus Altreifen, Gummi- und Kunststoffabfällen, die anschließend wieder in die Wertschöpfungskette integriert werden können. Zu den zurückgewonnenen Sekundärrohstoffen gehören unter anderem Thermolyseöl, das den REACH-Zertifizierungsstandards entspricht, sowie zurückgewonnener Industrieruß (rCB). Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 31.03.2025 um 15:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Pascal Klein, CEO & mit Kai Winkelmann, CFO. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-03-31-15-00/PYR-GR zur Verfügung gestellt.