NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Outperform" mit einem Kursziel von 19000 Pence belassen. Positive Studiendaten zum Schilddrüsenmittel Eneboparatid seien essenziell für den Pharmakonzern, schrieb Analyst Justin Smith in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn die Geschäfte außerhalb der Onkologie steuern aus seiner Sicht den Großteil des künftigen Wachstums bei. Allerdings müssten die endgültig Daten abgewartet werden./niw/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2025 / 09:01 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2025 / 09:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0009895292