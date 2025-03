DAX & Gold weiter stark! Bitcoin und die Aktien der Woche (Nvidia, Apple, Intel,...) im Fokus

Anzeige / Werbung

In den USA war es die schwächste Handelswoche seit dem Jahr 2022, trotz eines starken Freitags. Das Muster glich der Woche zuvor. Technisch ist der Nasdaq bereits aus dem Abwärtstrend ausgebrochen, kann der Dow Jones folgen? Das große Bild schauten wir uns ebenso an, wie die jüngsten Wirtschaftsdaten aus den USA, die mit Blick auf die anstehende Zinssatzentscheidung der US-Notenbank Fed am Freitag durch das sehr schwache Konsumklima eine neue Brisanz erhalten haben.

Während der Goldpreis um 3.000 US-Dollar ein markantes neues Rekordhoch zeigte, konsolidierte der Bitcoin-Kurs weiter über der Marke von 80.000 US-Dollar. Auch auf diese Assetklassen schauen wir, bevor der Blick auf die anstehenden ökonomischen Termine dieser Woche und weitere Quartalszahlen gelenkt wird.

Im zweiten Teil des Videos blickten wir auf die Tops und Flops der Vorwoche an der Wall Street. Hervorzuheben war die extrem gute Performance von Intel. Das Chartbild zeigt dennoch eine Seitwärtsphase, die hohen Schwankungen unterliegt. Ebenfalls im Chip-Bereich, aber deutlich stärker auf KI ausgerichtet, präsentierte sich Nvidia nach den jüngsten Verlusten nun wieder etwas stärker. Eine Bodenbildung ist technisch jedoch nicht abzuleiten, wohl eher eine technische Gegenreaktion.

Auf diese muss die Apple Aktie noch warten. Sie verlor mehrere Tage in Folge und könnte nun den 200 US-Dollar-Bereich anlaufen. Weiterhin ist der Wert jedoch an der Wall Street mit der höchsten Marktkapitalisierung gelistet, direkt vor Nvidia.

Mit dem eingetrübten Konsumklima der Uni Michigan, was erstmals seit 2 Jahren unter 60 Punkten notierte, kamen auch die Aktien von Walmart und The Home Depot gehörig unter Druck. Der Abwärtstrend ist bei beiden Werten nun nicht mehr zu übersehen, nachdem der lange Aufwärtstrend bereits Anfang des Monats gebrochen war. Genau dieses Szenario könnte nun auch bei McDonalds einsetzen. Ein neues Allzeithoch wurde schnell abverkauft und damit ein Sentimentwechsel bei der größten Schnellrestaurantkette der Welt vollzogen. Diese Aktie hatten wir vergangene Woche im Freestoxx Kanal ausführlich analysiert und auch die wachsende Konkurrenz aus China angeführt.

Weiterhin schwach waren Nike, The Trade Desk und Adobe. Im Fall von Nike warten wir gespannt auf die Quartalszahlen am Donnerstag. Dann melden auch Micron Technology und FedEx ihre Bilanzen für das abgelaufene Quartal. Es bleibt somit in dieser Woche, neben der Fed-Sitzung, dem großen Verfallstag und dem ZEW-Index auch auf Unternehmensseite weiter spannend!

Weitere Aktienanalysen gab es nach dem offiziellen Teil aus der Community zu besprechen.

