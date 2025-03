EQS-News: Mister Spex SE / Schlagwort(e): Personalie

Mister Spex: Tobias Krauss übernimmt als CEO Bisheriger Aufsichtsratschef leitet ab 1. April 2025 das Unternehmen

Nicola Brandolese wird neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats

Begonnene Restrukturierung und Transformation wird konsequent fortgeführt Führungswechsel bei Mister Spex: Der Aufsichtsrat des Unternehmens hat in seiner heutigen Sitzung (17. März) beschlossen, Tobias Krauss zum CEO von Mister Spex zu ernennen. Er wird seine neue Funktion zum 1. April 2025 antreten. Krauss gehört bereits seit 2020 dem Aufsichtsrat an und ist seit Juli 2024 Vorsitzender des Gremiums. Das Amt des Aufsichtsratschefs wird er zum 31. März 2025 niederlegen; es übernimmt der bisherige stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Nicola Brandolese. Tobias Krauss folgt auf Stephan Schulz-Gohritz, der die CEO-Aufgabe seit August 2024 übergangsweise neben seiner Rolle als CFO übernommen hatte. Schulz-Gohritz bleibt weiterhin CFO von Mister Spex. Tobias Krauss kommt von ABACON CAPITAL, wo er seit 2019 als CEO tätig war und ein Portfolio von mehr als 50 Beteiligungen verantwortete. ABACON CAPITAL ist einer der größten Aktionäre von Mister Spex. Seine berufliche Karriere startete Krauss nach seinem Wirtschaftsstudium an den Universitäten Mannheim und Konstanz bei Porsche Consulting. Es folgten weitere Stationen u.a. als Chief Restructuring Officer bei DAW, Deutschlands größtem Hersteller und Händler für Farben und Lacke, sowie als CEO bei der Industrieholding Possehl Mittelstandsbeteiligungen GmbH (PMB). Krauss entwickelte in dieser Zeit einen auf Lean Management Prinzipen basierenden Restrukturierungsansatz. Nicola Brandolese, der neue Aufsichtsratsvorsitzende: "Wir freuen uns, mit Tobias die ideale Führungspersönlichkeit für Mister Spex gefunden zu haben. Mit seiner umfassenden Expertise als Turnaround-Manager wird er die Transformation des Unternehmens beschleunigen und es auf nachhaltiges Wachstum sowie den Erfolg ausrichten, den es erreichen soll. Der gesamte Aufsichtsrat spricht Stephan Schulz-Gohritz seinen aufrichtigen Dank für seine Führung bei der Initiierung und Steuerung des Transformationsprogramms von Mister Spex in den vergangenen Monaten aus. Damit hat er die Grundlage für den zukünftigen Erfolg des Unternehmens gelegt." "Das Potential von Mister Spex ist enorm - und ich freue mich darauf, es gemeinsam mit einem großartigen Team sowie unseren treuen Aktionären zu realisieren. In meiner bisherigen Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender habe ich das Restrukturierungsprogramm mitinitiiert und wichtige inhaltliche Impulse gegeben. Diese Impulse nun konsequent als Vorstandsvorsitzender weiterzuverfolgen, hat mich persönlich sehr gereizt", so Tobias Krauss. "Wir werden Mister Spex in eine profitable Zukunft führen. Dieses Jahr schaffen wir die Basis dafür." Das 2024 gestartete Programm "SpexFocus" zielt auf eine nachhaltige Steigerung der Rentabilität und soll langfristig eine solide Cash-Generierung sicherstellen; dafür wird die Kostenstruktur gestrafft, das Produktportfolio optimiert und die Margenstruktur verbessert. Die Restrukturierung geht im Rahmen einer systematischen Transformation nahtlos in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess hin zu einer schlanken und skalierbaren Organisation über. Über Mister Spex: Mister Spex ist einer der führenden Optiker Deutschlands, der sich durch die nahtlose Integration von Online- und Offline-Präsenz, innovative Technologien, ein umfassendes Sortiment und exzellenten Kundenservice auszeichnet. Seit seiner Gründung 2007 hat sich Mister Spex vom reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als 8 Millionen Kunden und 10 Online-Shops in ganz Europa sowie eigenen Filialen entwickelt. Mister Spex beschäftigt über 120 eigene hochqualifizierte Optiker, die einen erstklassigen optischen Service in den Filialen gewährleisten. Als Digital Native waren Technologie und Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung des Unternehmens. Mit fortschrittlichen Technologien wie digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten setzt Mister Spex neue Maßstäbe in der Optikbranche und bietet seinen Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert. Der Fokus von Mister Spex liegt darin, den Brillenkauf für Kunden zu einem einzigartigen Einkaufserlebnis zu machen, das einfach und transparent ist und gleichzeitig Spaß macht - in einer Kombination aus einem umfassenden und vielfältigen Sortiment an hochwertigen Produkten mit umfangreicher Optik-Expertise und Beratung durch den Kundenservice, eigenen Filialen und einem umfangreichen Partnernetzwerk aus Optikern. Investor Relations Irina Zhurba I Director of Investor Relations I irina.zhurba@misterspex.de Corporate Communications Elina Vorobjeva I Head of Corporate Communications I elina.vorobjeva@misterspex.de Mister Spex SE Hermann-Blankenstein-Strasse 24

D-10249 Berlin

Website: www.misterspex.de

Investor Relations Irina Zhurba I Director of Investor Relations I irina.zhurba@misterspex.de Corporate Communications Elina Vorobjeva I Head of Corporate Communications I elina.vorobjeva@misterspex.de Mister Spex SE Hermann-Blankenstein-Strasse 24



