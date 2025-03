Es geht los: Der Chemieriese BASF hat am Heimatstandort Ludwigshafen einen Protonenaustausch-Membran-Elektrolyseur in Betrieb genommen. Die Anlage zur Herstellung von CO2-freiem Wasserstoff hat eine Anschlussleistung von 54 Megawatt. Sie soll stündlich bis zu einer Tonne des wichtigen chemischen Ausgangsstoffes produzieren.Gefördert wurde der Bau der Anlage durch das Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium in Kooperation mit dem Land Rheinland-Pfalz mit bis zu 124,3 Millionen Euro. 37,3 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...