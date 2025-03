DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SAP - SAP hat ein umstrittenes neues System zur Leistungsbewertung eingeführt. Handelsblatt-Informationen zufolge sind Führungskräfte des Konzerns seit Anfang März aufgefordert, ihre Teammitglieder in drei Leistungskategorien einzuteilen. Zudem sollen sie neben der inhaltlichen Arbeit künftig "professionelle Standards" berücksichtigen, etwa den Umgang mit Kollegen. Der Softwarehersteller bestätigte dem Handelsblatt am Montag, dass das "Performance Management" nach einem Pilotprojekt mit Führungskräften im vergangenen Jahr kürzlich in der Konzernmutter SE und den internationalen Landesgesellschaften eingeführt worden sei. "In der Landesgesellschaft Deutschland laufen noch die letzten Schritte."(FAZ)

VON POLL - In der Maklerbranche bahnt sich eine namhafte Transaktion an: Der auf teure Lagen spezialisierte Vermittler von Poll steht nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) zum Verkauf. Der Finanzinvestor DBAG als jetziger Mehrheitseigner habe die Investmentbank William Blair beauftragt, den Markt nach möglichen Interessenten zu sondieren, verlautet aus Finanzkreisen. Mehrere Parteien seien schon angesprochen worden. DBAG lehnte auf Anfrage eine Stellungnahme ab. (FAZ)

GFT TECHNOLOGIES - Künstliche Intelligenz soll bei GFT Technologies in den nächsten Jahren fester Bestandteil des Angebots werden. Das Softwarehaus will bis 2029 intern wie auch im Angebot für die Kunden vollständig KI-zentriert sein, sagt CEO Marco Santo im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. (BöZ)

FUTRUE - Der deutsche Unternehmer Clemens Fischer ist mit den Abnehmprodukten von Yokebe und dem Reizdarm-Medikament Kijimea reich geworden. Seine Millionen steckt er seit Jahren in die Entwicklung eines neuen Cannabis-Schmerzmittels. Mittlerweile sind die ersten Studien für Vertanical abgeschlossen, die laut Fischer im renommierten Journal "The Lancet" erscheinen sollen. Die Zulassung des Medikaments Vertanical könnte bereits im Juli folgen. "Unser Mittel hat eine signifikante und klinisch hochrelevante Wirkung verglichen mit Placebo", sagt der Pharma-Millionär und Geschäftsführer der Futrue GmbH. "Die Schmerzlinderung scheint sogar besser als die der herkömmlichen Opioide zu sein - bei deutlich weniger Nebenwirkungen und keiner Abhängigkeit." (Business Insider)

QATAR AIRWAYS - Die Fluggesellschaft Qatar Airways greift in Deutschland an und plant weitere Strecken. "Wir haben die fünf größten deutschen Flughäfen in unserem Streckennetz, und damit mehr als alle anderen Airlines aus der Golf-Region und aus Fernost", sagte Vorstand Thierry Antinori. "Für die Zukunft können wir uns mehr vorstellen". Die Airline steuert Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, München und Berlin an, die Lokalrivalen aus der Golfregion - Emirates und Etihad - sind durch ein Verkehrsabkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten auf maximal vier Airports hierzulande beschränkt. Ein neues Abkommen der EU mit Katar erlaubt hingegen viel mehr. "Stuttgart kann zu einer Option werden", sagt Antinori. "Allerdings erst, wenn wir neue Flugzeuge bekommen." Aktuell reicht die Flotte der Gesellschaft aus Doha dafür nicht. (FAZ)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2025 01:42 ET (05:42 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.