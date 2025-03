Schweizer Electronic verzeichnet im ersten Halbjahr 2024 eine positive Geschäftsentwicklung mit einem Umsatzanstieg von 7,8 Prozent. Parallel dazu konnte das Unternehmen sein Auftragsvolumen um 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigern. Diese Zahlen belegen die solide Marktposition des Leiterplattenherstellers und die kontinuierliche Nachfrage nach seinen Produkten.

Anfang 2025 gelang Schweizer Electronic ein bedeutender Schritt in seiner Expansionsstrategie durch den erfolgreichen Eintritt in den slowenischen Markt. Das Unternehmen sicherte sich einen offiziellen Auftrag der slowenischen Staatsbahn Slovenske železnice zur Lieferung von sieben ATWS-Systemen (Automatische Warnsysteme). Die flexiblen und modularen Warnsysteme überzeugten den Kunden durch ihre Qualität und Effizienz - ein wichtiger Referenzpunkt für weitere Geschäfte in der Region.

Europäische Expansionsstrategie

Der Markteintritt in Slowenien stellt einen strategisch wichtigen Baustein in der europäischen Wachstumsstrategie von Schweizer Electronic dar. Die Erschließung neuer Märkte, insbesondere im Bereich der Bahntechnik, eröffnet dem Unternehmen zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten jenseits des traditionellen Leiterplattengeschäfts.

Schweizer Electronic verfolgt eine klare Expansionsstrategie in europäischen Märkten und plant die Einführung weiterer innovativer Lösungen. Die Unternehmensführung reagiert damit auf die dynamischen Anforderungen des Marktes und positioniert sich gezielt in zukunftsträchtigen Segmenten. Mit dem Auftrag der slowenischen Staatsbahn hat das Unternehmen einen ersten wichtigen Meilenstein dieser Strategie erreicht und gleichzeitig seine technologische Kompetenz im Bereich der Sicherheitssysteme unter Beweis gestellt.

Die Kombination aus positiver Geschäftsentwicklung im Kerngeschäft und erfolgreicher geografischer Expansion legt eine solide Grundlage für die weitere Unternehmensentwicklung. Die Steigerung bei Umsatz und Auftragseingang spricht für eine nachhaltige Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Schweizer Electronic, während der Eintritt in neue Märkte wie Slowenien zusätzliche Wachstumsimpulse verspricht.

