Der französische Luftfahrtkonzern könnte von wachsenden Militärausgaben in Europa profitieren, steht jedoch vor Herausforderungen bei der Ausweitung seiner Fertigungskapazitäten.

Die Dassault Aviation Aktie entwickelt sich positiv, angetrieben durch steigende Verteidigungsbudgets in Europa und strategische Positionierung des Unternehmens im Rüstungssektor. Jefferies-Analystin Chloe Lemarie sieht in dem französischen Luftfahrtkonzern ein vielversprechendes Investment und prognostiziert eine signifikante Steigerung der europäischen Verteidigungsausgaben von derzeit etwa 2 Prozent auf 3 bis 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Diese Entwicklung könnte zusätzliche jährliche Militärausgaben in Höhe von rund 200 Milliarden US-Dollar bedeuten, wovon Dassault Aviation als wichtiger europäischer Rüstungshersteller profitieren dürfte.

Europäische Verteidigungsautonomie als Wachstumstreiber

Die politische Unterstützung für europäische Verteidigungssysteme stärkt die Marktposition von Dassault Aviation zusätzlich. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron betont die Bedeutung europäischer Verteidigungsprodukte wie des hauseigenen Rafale-Kampfflugzeugs und des SAMP/T-Luftverteidigungssystems. Er plädiert dafür, diese Systeme als ernsthafte Alternativen zu US-amerikanischen Produkten wie dem F-35-Kampfjet und dem Patriot-Luftabwehrsystem zu positionieren. Diese Initiative zur Stärkung der europäischen strategischen Autonomie könnte die Auftragslage des französischen Konzerns deutlich verbessern und langfristige Wachstumsperspektiven eröffnen.

Herausforderungen bei der Produktionsskalierung

Trotz positiver Aussichten steht Dassault Aviation vor erheblichen operativen Herausforderungen. Das Unternehmen arbeitet intensiv daran, die Produktionsrate seines Rafale-Kampfflugzeugs von derzeit 25 auf 60 Einheiten pro Jahr zu erhöhen. Diese ambitionierte Skalierung erfordert umfangreiche Anpassungen in der gesamten Lieferkette und bei den Zulieferern. Die notwendigen Umstellungen benötigen erhebliche Zeit und Ressourcen, was die kurzfristigen Gewinnaussichten beeinflussen könnte. Die Fähigkeit des Unternehmens, diese Produktionsherausforderungen erfolgreich zu bewältigen, wird entscheidend für die mittelfristige Kursentwicklung der Aktie sein.

Die Kombination aus steigenden Verteidigungsbudgets, politischer Unterstützung für europäische Rüstungsprojekte und den laufenden Bemühungen zur Produktionssteigerung stellt Dassault Aviation in eine günstige Position im europäischen Verteidigungssektor, trotz der bestehenden operativen Herausforderungen.

