Die HomeToGo SE hat heute bekannt gegeben, dass Mitgründer Dr. Patrick Andrae auch in den kommenden vier Jahren als CEO die HomeToGo-Gruppe leiten wird - bis zum 31. März 2029. Der Aufsichtsrat hat seinen Vertrag verlängert und damit sein Vertrauen in Andraes klare Vision und Führungskompetenz bekräftigt. Kontinuität und globale Wachstumsstrategie Seit der Gründung im Jahr 2014 hat Dr. Andrae HomeToGo mit Leidenschaft zu einer internationalen Größe in der Ferienhaus-Branche entwickelt. Unter seiner Führung wurde das Unternehmen 2021 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und hat seitdem einen ...

