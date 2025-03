Unterföhring (ots) -Im April starten auf Sky und WOW als neue Highlights:Serien, Shows und Dokumentationen:- Dead Still - Bitte recht tödlich! S1 (1.4.)- Trump: Ein US-Präsident vor Gericht (1.4.)- Großfahndung: Wo ist Danielle Jones? (4.4)- Die afrikanische Tierwelt - Leben und Überleben S1 (5.4.)- Chicago Fire S13 (7.4.)- Chicago Med S10 (7.4.)- Oasen der Artenvielfalt S1 (8.4.)- Wunderkinder der Natur S2 (10.4.)- Chimp Crazy: Bizarre Affenliebe S1 (11.4.)- Mission to Burnley: Vincent Kompanys Traum vom Aufstieg S1 (12.4.)- The Last of Us S2 (14.4.)- Con Girl: Die vielen Leben einer Betrügerin S1 (17.4.)- Das Bärencamp S1 (20.4.)- Social-Media-Morde: Wie Täter ihre Opfer finden S3 (21.4.)- Ein Vater unter Mordverdacht: Der Fall Dupont de Ligonnés (23.4.)- Wild Sky S1 (24.4.)- Das Reich der Ameisen (25.4.)- Adoptiert für Klicks? Ein Familienvlog auf Youtube S1 (25.4.)- Die afrikanische Savanne - Ein einzigartiger Lebensraum S1 (26.4.)- Ghosts S4a (26.4.)- Tuamotu-Inseln: Naturwunder in der Südsee S1 (28.4.)- Die Toten unter der Veranda: Mord in der Vorstadt (30.4.)Filme:- The Green Deal (3.4.)- Der Vierer (4.4.)- Plattfuß - Ein Cop in Neapel: Schande (5.4.)- The Parenting (10.4.)- Transformers One (11.4.)- Plattfuß - Ein Cop in Neapel: Jenseits der Grenze (12.4.)- Madame Web (18.4.)- Plattfuß - Ein Cop in Neapel: Die Verdammten (19.4.)- Der wilde Roboter (20.4.)- Speak No Evil (21.4.)- Breathe (25.4.)Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://sky.de/stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie wowtv.de.Pressekontakt:Sky Deutschland:Thomas SchöffnerContent PRTel: 089/9958 6837Thomas.Schoeffner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.debzw. direkt über das Fotoweb: https://picturemedia.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5993214