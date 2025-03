Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) gab heute bekannt, dass das Unternehmen "CELLNETTA", den weltweit ersten*1 Metallzellfraktionierungsfilter, der für die schnelle und präzise Auswahl und Rückgewinnung von Zielzellen aus Zellsuspensionen*2 in der regenerativen Medizin und der pharmazeutischen Zellforschung und -entwicklung entwickelt wurde, erfolgreich vermarktet und in Massenproduktion hergestellt hat. Zu den Zielanwendungen gehören Fraktionierung (Selektion und Rückgewinnung), Konzentration und Filtration in der Forschung und Entwicklung für Technologien der regenerativen Medizin oder zelluläre Pharmazeutika sowie Biotechnologie in der Land- und Forstwirtschaft, Lebensmittel- und Energieindustrie. Das Produkt wird auf der 24. Jahrestagung der Japanese Society for Regenerative Medicine vom 20. bis 22. März 2025 im Pacifico Yokohama North vorgestellt.

In den letzten Jahren haben die regenerative Medizin und die Zelltherapie weltweit Anerkennung für ihr Potenzial zur Behandlung bisher unheilbarer Krankheiten durch die Wiederherstellung verlorener Zellen oder Körperfunktionen gefunden. Diese Fortschritte stehen jedoch vor großen Herausforderungen, darunter die erheblichen Kosten und der Zeitaufwand für Forschung und Entwicklung. Um die Bereitstellung wirksamer medizinischer Technologien und Arzneimittel in klinischen Einrichtungen zu beschleunigen, sind dringend innovative Methoden erforderlich, die den F&E-Prozess optimieren können.

Bei der Entwicklung dieses Produkts konzentrierte sich das Unternehmen auf den Prozess der Auswahl und Gewinnung von Zielzellen aus Zellsuspensionen ein entscheidender Schritt in der Forschung im Zusammenhang mit regenerativer Medizin und Zelltherapie. Die CELLNETTA-Lösung besteht aus mikroskaligen Poren, die in einer Maschenstruktur auf einem dünnen Metallfilm angeordnet sind. Sie wurden mithilfe einer fortschrittlichen Dünnschicht-Mikrofabrikationstechnologie hergestellt, die über Jahre hinweg in der Herstellung elektronischer Komponenten verfeinert wurde. Durch die präzise Steuerung der Porengrößen auf dem dünnen Metallfilm, wodurch die Zelladhäsion minimiert wird, ermöglicht dieser Filter eine effiziente Selektion und Rückgewinnung von Zielzellen ohne Rückstände.

In der Vergangenheit waren für die Auswahl und Rückgewinnung von Zielzellen geschultes Personal und Geräte wie Zentrifugen*3 oder Membranfilter aus Fasern oder Harzen erforderlich. CELLNETTA vereinfacht diesen Prozess, indem es den Bedarf an Fachkenntnissen und sperrigen Geräten eliminiert und eine schnellere Auswahl und Rückgewinnung von Zielzellen im Vergleich zu Filtern auf Faser- oder Harzbasis ermöglicht. Diese innovative Methode rationalisiert nicht nur Aufgaben, die mit herkömmlichen Techniken als schwierig galten, sondern bietet auch eine hochpräzise Fraktionierung. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

Schnelle Trennung von Zielzellen

Die große offene Fläche des Filters ermöglicht eine effiziente Trennung von Zielzellen aus flüssigen Medien, ohne dass Pumpen erforderlich sind; es genügt, die Zellsuspension einfach einzufüllen.

Fallstudie 1: Zeit, die benötigt wird, um 50 ml phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS) durch einen Membranfilter mit einer Porengröße von 5 µm im Vergleich zu CELLNETTA zu leiten.

Membranfilter: ca. 5 Minuten

CELLNETTA: ca. 20 Sekunden

Hinweis: Da der Membranfilter für den Durchfluss von Flüssigkeit auf Druck angewiesen ist, ist es nicht möglich, die Durchflusszeiten unter identischen Bedingungen zu messen.

Fallstudie 2: Benötigte Zeit für die Verarbeitung einer 10 ml Zellsuspension von HL-60-Zellen bei einer Konzentration von 1×105 Zellen/ml unter Verwendung einer Zentrifuge im Vergleich zu CELLNETTA.

Zentrifuge: Ca. 5 bis 15 Minuten

CELLNETTA: ca. 50 Sekunden

Hohe Präzision bei der Zellfraktionierung

Der Filter verfügt über gleichmäßige Poren im Mikrometerbereich und ermöglicht eine präzise Fraktionierung, die durch Auswahl der geeigneten Maschenweite auf die Zielzellgrößen zugeschnitten werden kann.



Überlegungen zu Biokompatibilität und Hygiene

Der Filter besteht aus biokompatiblen Metallmaterialien, die so konzipiert sind, dass sie die Auswirkungen auf die verarbeiteten Zellen minimieren. Jedes Produkt wird einzeln verpackt und durch Gammabestrahlung sterilisiert.



Große Auswahl an Produktoptionen

Der Filter wird in sechs Maschengrößen (5 µm, 10 µm, 15 µm, 20 µm, 100 µm, 200 µm) angeboten, wodurch er an eine Vielzahl von Zielzellen angepasst und für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden kann.

Murata hat es sich zur Aufgabe gemacht, Innovationen in verschiedenen Sektoren, einschließlich des Gesundheitswesens, zu fördern und gleichzeitig Lösungen für drängende gesellschaftliche Herausforderungen bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie hier. Bei Fragen zu CELLNETTA klicken Sie hier.

*CELLNETTA ist nicht für die Diagnose, Heilung, Linderung, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten oder anderen medizinischen Beschwerden vorgesehen. CELLNETTA ist nicht als Medizinprodukt im Sinne der geltenden Gesetze und Vorschriften konzipiert, hergestellt oder vermarktet.

*2 Eine Zellsuspension ist eine Flüssigkeit, in der Zellen oder Mikroorganismen während der Kultivierung in einem flüssigen Medium suspendiert (schwebend oder verteilt) sind. In der Forschung und Technologieentwicklung im Zusammenhang mit regenerativer Medizin, Biotechnologie und Zellbiologie werden Zellsuspensionen in verschiedenen Prozessen wie Gewebesammlung, Zellreinigung, Kultur, Passagierung/Teilung, Verabreichung, präoperative Vorbereitung, Konzentration und Qualitätsprüfung während der Auswahl und Gewinnung von Zielzellen gehandhabt.

*3 Zentrifugation: Eine Methode, bei der Unterschiede in der Dichte genutzt werden, um Zielzellen durch Zentrifugalkraft zu trennen und zu gewinnen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

