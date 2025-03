Unterföhring (ots) -- Michael Leopold kommentiert am Sonntag, 23.3. ab 20 Uhr zum ersten Mal seit 18 Jahren eine NHL-Partie- Topspiel Washington Capitals vs. Florida Panthers am kommenden Samstag, 22.3. ab 22:00 Uhr live bei Sky Sport Mix - Christian Rupp und Sky Experte Patrick Ehelechner- Neun Partien der Edmonton Oilers mit Leon Draisaitl, darunter das Duell mit mit den Los Angeles Kings am Samstag, 5.4. ab 22:00 Uhr- Insgesamt überträgt Sky Sport in den kommenden Wochen 40 NHL-Spiele live und exklusiv, zwölf davon zur besten Sendezeit- Fans können die NHL bei Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream)Unterföhring, 18. März 2025 - Nur noch acht Treffer ist der Linksaußen der Washington Capitals, Alex Ovechkin, von einem neuen NHL-Tore-Rekord entfernt. Sagenhafte 887 Tore hat der 39-jährige Russe in seiner NHL-Karriere bereits erzielt, Allzeit-Rekord-Torjäger Wayne Gretzky steht bei 894. Am kommenden Samstag treffen die Capitals auf die Florida Panthers und Ovechkin will seinem großen Ziel erneut ein Stück weit näherkommen. Sky Sport Mix überträgt das Match ab 22:00 Uhr live, das Christian Rupp und Sky Experte Patrick Ehelechner kommentieren.In genau einem Monat starten die heißbegehrten Stanley Cup Playoffs der NHL. Welche Teams können sich einen der hartumkämpften Plätze sichern und weiterhin von der silbernen Trophäe träumen?Während Tim Stützle und seine Ottawa Senators mit ihrem sechsten Sieg in Folge einen entscheidenden Schritt im Kampf um die Playoffs machten, steht für die Detroit Red Wings mit Moritz Seider nach einigen Rückschlägen noch ein beschwerlicher Weg bevor.Die Edmonton Oilers mit Leon Draisaitl hingegen scheinen ihre Krise hinter sich gelassen zu haben: Mit zwei Siegen setzen sie einen Schlusspunkt unter ihre schwächere Phase und klettern auf den zweiten Platz der Pacific Division, was ihnen aktuell ein Ticket für die Playoffs sichert. Zudem darf sich der deutsche NHL-Star über einen weiteren persönlichen Erfolg freuen: Mit 18 Spielen in Folge hat er die längste Punkteserie der laufenden Saison ausgebaut und zum sechsten Mal in seiner Karriere die 100-Punkte-Marke überschritten.Sky Sport überträgt in der nächsten Zeit 14 Partien der deutschen NHL-Stars live, darunter neun Spiele der Edmonton Oilers.Insgesamt zeigt Sky Sport in den nächsten Wochen 40 Begegnungen aus der NHL live, zwölf zur besten Sendezeit.Michael Leopold und Patrick Köppchen kommentieren Winnepeg Jets gegen Buffalo SabresZu den weiteren Highlights zählt unter anderem am Samstag um 22:00 Uhr das Spitzenreiter-Duell zwischen den Washington Capitals - derzeit Tabellenführer der Metropolitan Division - und den Florida Panthers, die sich derweil auf Rang eins in der Atlantic Division befinden. Tags darauf treffen am Sonntagabend um 20:00 Uhr die Winnepeg Jets auf die Buffalo Sabres. Michael Leopold kommentiert erstmals seit 18 Jahren eine NHL-Partie und wird hierbei von Sky Experte Patrick Köppchen unterstützt.Für die Edmonton Oilers geht es im Duell um die Tabellenspitze gegen die Vegas Golden Knights (Nacht auf Mittwoch, 2.4., ab 4:00 Uhr), ehe sie anschließend auf die Los Angeles Kings treffen (Samstag, 5.4., 22:00 Uhr).Darüber hinaus präsentiert Sky Sport täglich alles Wissens- und Sehenswerte im Highlight-Magazin "NHL On the Fly" in der Regel um 14.00 Uhr. Außerdem sind zwischen 11.00 und 12.00 Uhr des Folgetags ausführliche 15-minütige Zusammenfassungen von allen Partien der Edmonton Oilers, Detroit Red Wings und Ottawa Senators zu sehen. Somit können die Fans von Leon Draisaitl, Moritz Seider und Tim Stützle die deutschen Stars bei Sky Sport auch dann verfolgen, wenn sie in der Nacht nicht live dabei sein konnten bzw. die Partie nicht live übertragen wird.Die NHL 2024/25 bei Sky SportSky Sport ist die Heimat der besten Eishockey-Liga der Welt im deutschen Fernsehen und überträgt rund 300 Spiele live, den Großteil davon exklusiv. In der Regel zeigt Sky mindestens eine Partie pro Tag live, an den Wochenenden viele Begegnungen zur besten Sendezeit für das deutsche Publikum.Die von Sky ausgewählten Spiele werden mit wenigen Ausnahmen in Deutschland exklusiv bei Sky zu sehen sein. Sämtliche Partien werden mit dem englischen Original-Kommentar ausgestrahlt, ausgewählte Spiele, insbesondere die des NHL Saturday und NHL Sunday sowie der Stanley Cup Playoffs, werden zusätzlich mit deutschem Kommentar begleitet. Das Kommentatoren-Team von Sky Sport besteht aus Olivier Zwartyes, Marcel Meinert, Franz Büchner, Christoph Stadtler, Christian Rupp und Tobias Roth. Als Experten kommen regelmäßig Patrick Ehelechner, Julia Zorn, Patrick Köppchen und Frank Mauer zum Einsatz.Die NHL mit Sky Stream live erlebenSämtliche Übertragungen der NHL bei Sky Sport sind künftig auch auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets (sky.de/stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream)).Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.Die Live-Übertragungen der NHL in den nächsten Wochen:Nacht auf Mittwoch, 19.3.:0:00 Uhr: Washington Capitals - Detroit Red Wings auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top EventNacht auf Donnerstag, 20.3.:2:30 Uhr: Minnesota Wild - Seattle Kraken auf Sky Sport MixNacht auf Freitag, 21.3.:0:00 Uhr: Washington Capitals - Philadelphia Flyers auf Sky Sport MixNacht auf Samstag, 22.3.:0:00 Uhr: Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets auf Sky Sport MixSamstag, 22.3.:18:00 Uhr: New York Rangers - Vancouver Canucks auf Sky Sport Mix22:00 Uhr: Washington Capitals - Florida Panthers (mit deutschem Kommentar) auf Sky Sport MixNacht auf Sonntag, 23.3.:3:00 Uhr: Edmonton Oilers - Seattle Kraken auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top EventSonntag, 23.3.:20:00 Uhr: Winnipeg Jets - Buffalo Sabres (mit deutschem Kommentar) auf Sky Sport MixNacht auf Dienstag, 25.3.:2:00 Uhr: Utah Hockey Club - Detroit Red Wings auf Sky Sport MixNacht auf Mittwoch, 26.3:3:30 Uhr: Los Angeles Kings - New York Rangers auf Sky Sport MixNacht auf Donnerstag, 27.3.:3:00 Uhr: Edmonton Oilers - Dallas Stars auf Sky Sport MixNacht auf Freitag, 28.3.:3:30 Uhr: San Jose Sharks - Toronto Maple Leafs auf Sky Sport MixNacht auf Samstag, 29.3.:3:00 Uhr: Anaheim Ducks- New York Rangers auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top EventSamstag, 29.3.:18:00 Uhr: Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres auf Sky Sport 721:30 Uhr: Colorado Avalanche - St. Louis Blues (mit deutschem Kommentar) auf Sky Sport 7Nacht auf Sonntag, 30.3.:0:00 Uhr: Los Angeles Kings - Toronto Maple Leafs auf Sky Sport Mix4:00 Uhr: Edmonton Oilers - Calgary Flames (mit deutschem Kommentar) auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top EventSonntag, 30.3.:19:00 Uhr: Florida Panthers - Montréal Canadiens (mit deutschem Kommentar) auf Sky Sport 2Nacht auf Dienstag, 1.4.:4:00 Uhr: Seattle Kraken - Dallas Stars auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top EventNacht auf Mittwoch, 2.4.:4:00 Uhr: Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top EventNacht auf Donnerstag, 3.4.:1:00 Uhr: New York Rangers - Minnesota Wild auf Sky Sport MixNacht auf Freitag, 4.4.:4:30 Uhr: San Jose Sharks - Edmonton Oilers auf Sky Sport MixNacht auf Samstag, 5.4.:1:00 Uhr: Detroit Red Wings - Carolina Hurricanes auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top EventSamstag, 5.4.:18:30 Uhr: New Jersey Devils - New York Rangers auf Sky Sport Mix22:00 Uhr: Los Angeles Kings - Edmonton Oilers auf Sky Sport MixNacht auf Sonntag, 6.4.:1:00 Uhr: St. Louis Blues - Colorado Avalanche auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top EventSonntag, 6.4.:18:30 Uhr: New York Islanders - Washington Capitals auf Sky Sport MixNacht auf Dienstag, 8.4.:4:30 Uhr: San Jose Sharks - Calgary Flames auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event MixNacht auf Mittwoch, 9.4.:1:00 Uhr: Florida Panthers - Toronto Maple Leafs auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top EventNacht auf Donnerstag, 10.4.:4:00 Uhr: Edmonton Oilers - St. Louis Blues auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top EventNacht auf Freitag, 11.4.:4:00 Uhr: Vegas Golden Knights - Seattle Kraken auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top EventNacht auf Samstag, 12.4.:1:00 Uhr: Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings auf Sky Sport MixSamstag, 12.4.:18:30 Uhr: Philadelphia Flyers - New York Islanders auf Sky Sport 722:00 Uhr: Los Angeles Kings - Colorado Avalanche auf Sky Sport MixNacht auf Sonntag, 13.4.:1:00 Uhr: Toronto Maple Leafs - Montréal Canadiens auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top EventSonntag, 13.4.:19:00 Uhr: Ottawa Senators - Philadelphia Flyers auf Sky Sport 4Nacht auf Dienstag, 15.4.:4:00 Uhr: Edmonton Oilers - Los Angeles Kings auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top EventNacht auf Mittwoch, 16.4.:1:00 Uhr: Boston Bruins - New Jersey Devils auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top EventNacht auf Donnerstag, 17.4.:4:30 Uhr: San Jose Sharks - Edmonton Oilers auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top EventNacht auf Freitag, 18.4.:1:00 Uhr: New York Rangers - Tampa Bay Lightning auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top EventPressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5993400