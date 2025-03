HMS Bergbau AG (HMS) ist ein in Berlin ansässiges, aber weltweit tätiges Handels- und Vertriebsunternehmen für Rohstoffe, hauptsächlich für Kunden aus energieintensiven Industrien. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Handel mit Kohle- und Koksprodukten sowie Petcoke, Erzen, Zement und Düngemitteln. Langfristig erweitert das Unternehmen sein Portfolio um kritische Metalle, die für Cleantech und Elektrifizierung essenziell sind. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 25.03.2025 um 13:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Dennis Schwindt, CEO & mit Jens Moir, CFO der HMS Bergbau AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter zur Verfügung gestellt: https://research-hub.de/events/registration/2025-03-25-13-00/HMU-GR.