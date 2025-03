SAP will Mitarbeiter:innen künftig nicht nur nach ihrer Leistung bewerten. Führungskräfte werden dazu angehalten, das Verhalten zwischen den Kolleg:innen zu benoten. Was das Softwareunternehmen geplant hat. Das Softwareunternehmen SAP strukturiert seine Leistungsbewertungen von Mitarbeiter:innen um, wie das Handelsblatt berichtet. Künftig sollen alle Angestellten in drei Kategorien bewertet werden. Neben den Leistungen im Arbeitsalltag soll dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...