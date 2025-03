Der schweizerische Pharmakonzern erweitert seine globale Labormanagement-Infrastruktur mit moderner Tecsys-Technologie bei temporärer Kursschwäche an der Börse.

Die Roche-Aktie verzeichnete am Dienstag leichte Kursverluste im SIX SX-Handel. Am Nachmittag fiel der Kurs um 0,5 Prozent auf 309,50 CHF, nachdem er bereits am Vormittag kaum Bewegung gezeigt hatte und bei 311,40 CHF notierte. Im Tagesverlauf markierte das Papier seinen tiefsten Stand bei 309,00 CHF, während der Handelstag bei 310,00 CHF begonnen hatte. Das Handelsvolumen belief sich auf 428.451 Aktien. Trotz des leichten Rückgangs bewegt sich die Aktie weiterhin in relativer Nähe zu ihrem 52-Wochen-Hoch von 313,80 CHF, das am 12. März 2025 erreicht wurde. Gegenüber dem 52-Wochen-Tief von 212,90 CHF vom 4. Mai 2024 verzeichnet die Aktie jedoch einen beachtlichen Anstieg von rund 31 Prozent. Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende von 9,94 CHF je Aktie, was eine leichte Erhöhung gegenüber der Vorjahresdividende von 9,70 CHF darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird derzeit mit 285,88 CHF angegeben, was unter dem aktuellen Kursniveau liegt.

Globale Expansion im Labor-Management

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Roche ?

Parallel zur Kursentwicklung wurde bekannt, dass der Biotechnologie-Konzern seine globale Präsenz im Bereich Labormanagement ausbaut. Roche implementiert die Cloud-basierte Elite-Plattform des Unternehmens Tecsys in seinem Netzwerk von Kernlaboren in mehr als 50 Ländern. Das Projekt zielt auf etwa tausend Installationen innerhalb der nächsten fünf Jahre ab. Die Lösung soll für ein verbessertes Bestandsmanagement sorgen und die Effizienz sowie Transparenz in den Laborabläufen steigern. Die Plattform wurde speziell für den Einsatz in einem globalen Netzwerk von Kernlaboren und Kliniken optimiert und bietet eine intuitive und einfach konfigurierbare Oberfläche. Mit der Integration in das SAP-Backend von Roche automatisiert die Lösung den gesamten Bestandszyklus für Laborreagenzien und Verbrauchsmaterialien. Diese strategische Entscheidung könnte sich mittelfristig positiv auf die Geschäftsentwicklung und damit auch auf den Aktienkurs auswirken. Die Quartalsberichte für Q2 2025 werden am 24. Juli 2025 erwartet, wobei Analysten für das Gesamtjahr 2025 einen Gewinn von 20,79 CHF je Aktie prognostizieren.

Anzeige

Roche-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Roche-Analyse vom 18. März liefert die Antwort:

Die neusten Roche-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Roche-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Roche: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...