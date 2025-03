München - Der deutsche Industriekonzern Siemens will weltweit rund 6000 Jobs abbauen, 2850 davon in Deutschland. Die Schweiz als grosser Siemens-Standort ist allenfalls nur am Rande betroffen. Der Arbeitsplatzabbau findet vor allem in der schwächelnden Sparte Digital Industries (DI) statt, wie Siemens am Dienstag mitteilte. Unternehmenschef Roland Busch hatte bereits im Herbst einen Stellenabbau im niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich angekündigt, ...

