Founders Metals stößt im Zielgebiet Van Gogh auf 72,0 m mit 2,29 g/t Gold und erweitert die Mineralisierung auf 200 m vertikale Tiefe von der Oberfläche



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Dienstag, 18. März 2025) - Founders Metals Inc. (TSXV: FDR) (OTCQX: FDMIF) (FSE: 9DL0) ("Founders" oder das "Unternehmen") gibt weitere Untersuchungsergebnisse seiner vorläufigen Bohrungen im Zielgebiet Van Gogh bekannt, dem jüngsten Fundort hochgradigen Goldes auf seinem Goldprojekt Antino ("Antino" oder "Projekt") im Südosten von Suriname (Abbildung 1). Das Unternehmen meldet 72,0 Meter (m) mit 2,29 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au). Somit erstreckt sich die Goldmineralisierung bei Van Gogh bis in eine vertikale Tiefe von etwa 200,0 m von der Oberfläche. Die Bohrung schließt an den 28,5 m langen Abschnitt mit 7,12 g/t Au ab 18 m Tiefe des ersten Bohrlochs an, der am 20. Februar gemeldet wurde ( siehe Pressemitteilung ). Highlights Bohrloch VG004 durchschneidet 72,0 m mit 2,29 g/t Au ab 177,0 m Tiefe (Abbildung 2)

(Abbildung 2) Die Goldmineralisierung erstreckt sich von der Oberfläche (Kanal - 17,8 m mit 5,68 g/t Au), durch die Saprolitzone (VG001 - 28,5 m mit 7,12 g/t Au) und in unverwittertes Gestein bis in 200,0 m vertikale Tiefe (VG004 - 72,0 m mit 2,29 g/t Au)

Der mineralisierte Abschnitt verbreitert sich möglicherweise in größerer Tiefe von der Oberfläche

Völlig neue Entdeckung: Kein aktueller Abbau oder historischer Kleinbergbau im Umkreis von 1,5 km um das Van-Gogh-Zielgebiet

Aufgrund der Erfolge in Da Vinci und Van Gogh wird Founders bis zu 50 % seiner Bohrmeter im Jahr 2025 den hoch prioritären Zielen in diesen ganz neuen Gebieten zuteilen

Ein fünfter Diamantbohrer geht bis Mitte des Jahres in Betrieb "Die jüngsten Ergebnisse im Van Gogh-Gebiet untermauern das Entdeckungspotenzial der Stufe 1 von Antino und unseres Explorationsprogramms 2025. Van Gogh zeichnet sich als ein weiterer wichtiger Fundort ab. Die Eigenschaften sind denen von Upper Antino sehr ähnlich", sagte Colin Padget, President & CEO. "Founders konzentriert sich in diesem Jahr darauf, das volle Potenzial der Liegenschaft zu erschließen und durch systematische Exploration und den kontinuierlichen Ausbau unserer früheren Erfolge Werte für die Aktionäre zu schaffen. Dazu haben wir derzeit vier Bohrgeräte im Dauereinsatz. Eine fünfte Bohranlage wird bis Mitte des Jahres einsatzbereit sein." Erörterung der Geologie und Bohrungen Van Gogh liegt 2,0 km von Lawa und 3,8 km von Da Vinci entfernt und ist Teil eines sich abzeichnenden, mehrere Kilometer umfassenden nordwestlich ausgerichteten Goldtrends, der sich durch das Zielgebiet Maria Geralda bis Lower Antino erstreckt. Er verläuft subparallel zur Haupt-Scherzone Antino, die sich über mehr als 15 km von Upper Antino bis Da Vinci erstreckt (Abbildung 1). Die Goldmineralisierung bei Van Gogh befindet sich innerhalb einer subvertikalen Mylonitzone mit einer geschätzten wahren Mächtigkeit von etwa 25 bis über 50 Metern. Die mineralisierten Zonen umfassen breite Abschnitte von stark geschertem, stark verkieseltem Gestein, das mehrere Generationen von Quarzadern enthält. In VG004 enthalten die goldhaltigen Abschnitte bis zu 15 % Sulfid (Pyrit) und fallen mit einer mäßigen bis starken Serizit-Chlorit-Ankerit-Alteration zusammen. Die Bohrlöcher VG002 und VG003 sollten die Kontinuität der Goldmineralisierung im Saprolit (Oxid) entlang der Streichrichtung gemäß dem zuvor gemeldeten Kanal (17,8 m mit 5,68 g/t Au) und den Bohrergebnissen (VG001, 28,5 m mit 7,12 g/t Au) erproben. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass sie über der mineralisierten Struktur lagen. Die Aufzeichnungen von VG002 und VG003 zeigen eine ähnliche breit angelegte Scherung wie jene, die auf größerer Tiefe in den Löchern VG001 und VG004 beobachtet wurde, jedoch fehlte der charakteristische Sulfidgehalt, der üblicherweise mit einer bedeutenden Goldmineralisierung bei Antino in Verbindung gebracht wird. In VG004 erstreckt sich die steil abfallende Goldmineralisierung in unverwittertem Gestein über einen viel breiteren Abschnitt als in dem darüber liegenden Saprolit (Abbildung 2), der möglicherweise mehrere Meter hangabwärts transportiert wurde (d. h. abgesackt ist). Die Folgebohrungen konzentrieren sich auf die Erweiterung des breiten, goldhaltigen Abschnitts VG004 in unverwittertem Gestein und berücksichtigen neu erworbene strukturelle Daten aus dem Bohrloch und Kartierungsdaten an der Oberfläche. Über Founders Metals Inc. Founders Metals ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen mit Fokus auf der Erschließung des Goldprojekts Antino in südamerikanischen Suriname im Herzen des Guayana-Schilds. Das Antino-Projekt umfasst 20.000 Hektar und hat bisher über 500.000 Unzen Gold im Tage- und Schwemmlandabbau produziert1. Das Unternehmen ist für bis zu 60.000 Bohrmeter im Jahr 2025 vollständig finanziert. 1 2022 Technischer Bericht - Projekt Antino; Suriname, Südamerika. K. Raffle, BSc, P. Geo & Rock Lefrançois, BSc, P.Geo. Tabelle 1: Ergebnisse der Probebohrungen Kennung des Bohrlochs von (m) bis (m) Intervall* (m) Au (g/t) VG004 177,0 249,0 72,0 2,29 und 262,0 271,0 9,0 1,51 VG003 NSA VG002 NSA

*Die Intervalle sind Bohrlochtiefen. Die tatsächliche Mächtigkeit der Mineralisierung wird anhand der vorläufigen Ergebnisse und Beobachtungen auf etwa 85 % des Bohrlochintervalls geschätzt. Tabelle 2: Lage des Bohrlochs Kennung des Bohrlochs Ostwert (m) Nordwert (m) Höhe (m) Azimut (°) Neigung (°) Tiefe (m) VG004 828148,7 395941,3 151,0 259,7 -55,1 343,9 VG003 828066,3 395866,5 135,6 80,0 -49,9 284,1 VG002 828013.0 395949.0 115,2 79,9 -50,1 251,0

Das Koordinatenreferenzsystem ist WGS 84, UTM Zone 21N (EPSG 32621)



Abbildung 1: Maßstabsgetreue Karte der Liegenschaft mit Erdbohrerproben und Bohrergebnissen für Van Gogh To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/7574/245100_228eb62914756a75_001full.jpg



Abbildung 2: Querschnitt bei Van Gogh To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/7574/245100_228eb62914756a75_002full.jpg







Abbildung 3: Fotos vom Kern bei Van Gogh To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/7574/245100_228eb62914756a75_003full.jpg Fotos des Kerns des Van-Gogh-Bohrlochs VG004 mit einer hervorragenden Gehaltsverteilung im gesamten Abschnitt von 177,0 m (oben links, linke Spalte) bis 249,0 m (unten rechts, rechte Spalte). Qualitätssicherung und -kontrolle Die Proben wurden bei FILAB Suriname analysiert, einem vom Bureau Veritas zertifizierten Labor in Paramaribo, Suriname (nach ISO 9001:2015 zertifiziertes kommerzielles Labor). Die Proben werden zu 75 % auf eine Maschengröße von 2,35 mm zerkleinert, riffelgespalten (700 g) und zu 85 % auf eine Maschengröße von 88 µm pulverisiert. Die Proben wurden mit einer 50-g-Brandprobe (50 g Aliquot) mit einem Atomabsorptionsabschluss (AA) analysiert. Für Proben, die Untersuchungswerte von über 5,0 Gramm pro Tonne (g/t) ergaben, wurde ein weiterer Schnitt aus dem ursprünglichen Brei entnommen und einem gravimetrischen Abschluss unterzogen. Founders Metals fügt zur Qualitätskontrolle Leerproben und zertifizierte Referenzstandards in die Probenfolge ein. Externe Qualitätskontrollen erfolgen bei ALS Global Laboratories (Abteilung Geochemie) in Lima, Peru (eine nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditierte Einrichtung). Bei Transport und Lagerung aller Proben wird eine sichere Übergabekette eingehalten. Bohrabschnitte mit sichtbarem Gold werden mittels metallischem Screening untersucht. Gesteinssplitterproben aus dem Aufschluss/Grundgestein sind von Natur aus selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die auf dem Projekt vorhandene Mineralisierung. Qualifizierte Personen: Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Michael Dufresne, P.Geo., Qualifizierte Person gemäß dem National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS, durch: "Colin Padget" Colin Padget

President, Chief Executive Officer und Director Kontaktdaten Katie MacKenzie, Vice President, Corporate Development

Tel.: 306 537 8903 | katiem@fdrmetals.com Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Als zukunftsgerichtete Informationen gelten unter anderem Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus den kürzlich abgeschlossenen Finanzierungen des Unternehmens sowie über die Zukunft und Aussichten des Unternehmens. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie "plant", "erwartet", "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "plant", "schätzt", prognostiziert", "beabsichtigt", "geht davon aus" "oder "geht nicht davon aus" oder "glaubt", bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Formulierungen erkennen, oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden", "eintreten" oder "erzielt werden" "können", "könnten", "würden", "vielleicht werden" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch naturgemäß geschäftlichen, marktbezogenen und wirtschaftlichen Risiken, Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Das Unternehmen hat sich zwar bemüht, wichtige Faktoren zu identifizieren, die zu einer erheblichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Sachverhalten führen könnten, doch können auch noch weitere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen können. Daher sollten sich Leser nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Weitere Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen wesentlich beeinflussen könnten, sind in den Risikofaktoren in der jüngsten jährlichen Management Discussion and Analysis des Unternehmens beschrieben. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Alle wesentlichen Informationen über Founders Metals finden Sie unter www.sedarplus.ca. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/245100 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/245100

