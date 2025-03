EQS-Ad-hoc: LM Pay S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

LM Pay S.A.: kündigt Kapitalerhöhung an



18.03.2025 / 18:42 CET/CEST

Warschau, 18. März 2025 - LM PAY SA, ein Unternehmen, das am Primärmarkt der Düsseldorfer Börse (ISIN: PLLMPAY00016) notiert ist, spezialisiert sich auf Finanzierungslösungen für medizinische, zahnärztliche und ästhetische Behandlungen. Am 13. März 2025 hat das Bezirksgericht für die Hauptstadt Warschau eine Erhöhung des Grundkapitals des Unternehmens von 3.103.895,00 PLN auf 3.171.735,00 PLN registriert. Diese Erhöhung wurde durch die Ausgabe von 13.568 neuen Aktien der Serie C im Rahmen des unternehmenseigenen Motivationsprogramms erreicht. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien auf 634.347. Diese Kapitalerhöhung unterstreicht das Engagement von LM PAY SA, sein Team zu incentivieren und die Wachstumsstrategie im Bereich der spezialisierten Finanzierungen weiter zu unterstützen.



