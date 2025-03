Kunden können auf die Erkenntnisse aus dem globalen Netzwerk von Cloudflare einem der größten der Welt zurückgreifen, das im vierten Quartal 2024 täglich durchschnittlich 227 Milliarden Cyber-Bedrohungen blockiert hat

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen für Konnektivitäts-Clouds, hat heute die Cloudforce One-Plattform für Bedrohungsereignisse eingeführt, um Echtzeitinformationen über Cyberangriffe im Internet bereitzustellen. Die Cloudforce One-Plattform für Bedrohungsereignisse basiert auf Telemetrie aus dem riesigen globalen Netzwerk von Cloudflare und hilft Sicherheitsteams, mit den gleichen Ressourcen mehr zu erreichen, indem sie Probleme schneller erkennt, schnell auf Bedrohungen reagiert und den Vorgehensweisen von Cyberkriminellen und den von ihnen anvisierten Systemen immer einen Schritt voraus ist.

Jeden Tag ändern Cyberkriminelle ihre Taktik, finden neue Schwachstellen, die sie ausnutzen können, und Wege, ihre Opfer zu überwältigen. Darüber hinaus werden die Kosten für Cyberkriminalität im Jahr 2025 voraussichtlich 10,5 Billionen US-Dollar erreichen. Damit Organisationen mithalten können, müssen sie die Bedrohungslandschaft verstehen, der sie ausgesetzt sind. Allerdings fehlt es in den Feeds traditioneller Bedrohungsdaten oft an einem aussagekräftigen oder vollständigen Kontext dafür, warum ein Bedrohungsereignis in den Feed aufgenommen wurde ähnlich wie bei einer Warnung ohne Erklärung oder Lösungsweg. Optimale Feeds für Bedrohungsinformationen müssen sich von der Masse abheben, um spezifische, umsetzbare Informationen über Cyberkriminelle, neu auftretende Risiken und Kompromittierungsindikatoren (Indicators of Compromise, IoCs) zu liefern, die sich direkt auf die Sicherheitslage einer Organisation auswirken.

"Nicht alle Feeds zu Bedrohungen sind zuverlässig oder aktuell. Die Branche wird von veralteten oder fragmentierten Erkenntnissen geplagt, was die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen Opfer von Hackern werden, erheblich erhöht", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Cloudflare hat eines der größten globalen Netzwerke der Welt aufgebaut, wodurch wir zu einem der wenigen Unternehmen werden, das Zugang zu den umfassendsten und genauesten Bedrohungsdaten hat. Unsere einzigartige, robuste Sichtbarkeit macht unsere Plattform für Bedrohungsereignisse zur umfassendsten Option, um etwas zu bewirken."

Die auf Cloudflare Workers AI basierende Plattform für Bedrohungsereignisse ist so konzipiert, dass sie sowohl skalierbar ist als auch bei Datenanstiegen, die die Unvorhersehbarkeit von Angriffen im Internet widerspiegeln, ihre Widerstandsfähigkeit beibehält. Ab heute kann die Cloudforce One-Plattform für Bedrohungsereignisse Organisationen helfen:

Sich einen Überblick über die ständigen Angriffe im Internet zu verschaffen: Jetzt haben Organisationen Zugang zu einer Zeitraffer-Ansicht von Angreifern, die auf Erkenntnissen über Bedrohungen basiert, die sonst niemand hat, und die dazu dient, strategische Fragen zu beantworten und die Details eines Angriffs zu untersuchen. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die Benutzer Zugriff auf die relevantesten Informationen haben.

Jetzt haben Organisationen Zugang zu einer Zeitraffer-Ansicht von Angreifern, die auf Erkenntnissen über Bedrohungen basiert, die sonst niemand hat, und die dazu dient, strategische Fragen zu beantworten und die Details eines Angriffs zu untersuchen. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die Benutzer Zugriff auf die relevantesten Informationen haben. Gegen die raffinierten Bedrohungsakteure von heute zu handeln: Sicherheitsteams können auf personalisierte Informationen für eine bestimmte Umgebung, Branche oder Region zugreifen. Bedrohungsereignisse bieten Benutzern umsetzbare IoCs und Ereigniszusammenfassungen, einschließlich der zugehörigen Bedrohungsakteursgruppe, mit Profilen, die Methoden aufschlüsseln und Taktiken zuordnen.

Sicherheitsteams können auf personalisierte Informationen für eine bestimmte Umgebung, Branche oder Region zugreifen. Bedrohungsereignisse bieten Benutzern umsetzbare IoCs und Ereigniszusammenfassungen, einschließlich der zugehörigen Bedrohungsakteursgruppe, mit Profilen, die Methoden aufschlüsseln und Taktiken zuordnen. Die Effizienz und Reaktionsgeschwindigkeit von Sicherheitsteams zu steigern: Bedrohungsereignisse liefern wertvolle Hintergrundinformationen zu den gesammelten Daten und ermöglichen es Sicherheitsteams, Aktivitäten zu priorisieren und begrenzte Ressourcen auf die dringendsten Bedrohungen zu konzentrieren. Unternehmen können ihr Bedrohungsinformations-Ökosystem und ihre allgemeine Sicherheitslage erheblich verbessern, indem sie die richtigen Bedrohungsinformationen in Cybersicherheitstools weiterleiten und integrieren.

"Organisationen benötigen umsetzbare Bedrohungsinformationen, um das Ausmaß der Bedrohungen, mit denen sie konfrontiert sind, zu verstehen und zu erfahren, wie sich die Aggressivität und die Techniken von Hackern weiterentwickeln", sagte Blake Darché, Head of Cloudforce One, Cloudflare. "Die meisten Tools der Branche überfluten Sicherheitsteams mit irrelevanten Bedrohungsdaten, was häufig zu falschen positiven und/oder negativen Ergebnissen führt. Die Cloudforce One-Plattform für Bedrohungsereignisse ermöglicht es Kunden, sich auf die dringendsten Bedrohungen für ihre direkte Umgebung zu konzentrieren, von trivialen Risiken bis hin zu komplexen Anwendungsfällen wie der Ausnutzung von CVEs oder Insider-Bedrohungen."

Um mehr zu erfahren, sehen Sie sich bitte die nachstehenden Ressourcen an:

Blog: Unleashing improved context for threat actor activity with our threat events platform

Cloudforce One: Plattform für Bedrohungsereignisse

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

