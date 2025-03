Sumitomo Electric Industries hat kürzlich bedeutende Entwicklungen bekannt gegeben, die seine Marktposition stärken und zu nachhaltigen Infrastrukturprojekten beitragen. Das Unternehmen konnte am 18. März 2025 einen Rekordauftrag für Wasseraufbereitungs-Membranfiltermodule vom Joint Venture OWJJ sichern. Es handelt sich dabei um den größten Auftrag, den Sumitomo Electric jemals in seinem Wasseraufbereitungsgeschäft erhalten hat. Die Module werden im Jakarta Sewage Improvement Project eingesetzt, das die Wasserqualität in der indonesischen Hauptstadt verbessern soll. Das Membran-Bioreaktor-System (MBR) mit PTFE POREFLONTM-Hohlfasermembranmodulen wurde aufgrund seiner platzsparenden Konstruktion und hohen Aufbereitungsleistung ausgewählt.

Im gleichen Zuge hat Sumitomo Electric einen Rahmenvertrag für Hochspannungs-Gleichstrom-Kabel (HVDC) mit National Grid in Großbritannien abgeschlossen. Diese Vereinbarung umfasst die Lieferung von Unterwasser-Stromkabeln für zukünftige Projekte und unterstützt damit den Übergang Großbritanniens zu sauberer Energie. Die Kabel werden in Sumitomo's neuer Fabrik in den schottischen Highlands produziert, die voraussichtlich etwa 150 direkte Arbeitsplätze und weitere indirekte Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen wird.

Europäische Fertigungskapazitäten und strategische Positionierung

Sumitomo Electric baut seine Produktionskapazitäten in Europa weiter aus. Im Oktober 2024 weihte das Unternehmen ein neues Werk in Cuenca, Spanien, ein, das sich auf die Produktion von Hochspannungs-Kabelbäumen für Elektrofahrzeuge konzentriert. Die Anlage beschäftigt derzeit rund 30 Mitarbeiter, wobei geplant ist, die Belegschaft bis 2029 auf 350 Personen zu erhöhen. Die dort hergestellten Produkte werden wichtige Automobilkunden wie SEAT und Volkswagen beliefern.

Angesichts möglicher US-Zölle auf mexikanische Waren äußerte Sumitomo Electrics Präsident Osamu Inoue Bedenken, dass solche Maßnahmen bestehende Lieferketten stören und zu Produktionsverlagerungen nach Südostasien führen könnten. Das Unternehmen ist derzeit auf Mexiko für arbeitsintensive Autoteile angewiesen, und erhöhte Zölle könnten diese Vereinbarung beeinträchtigen.

Finanzielle Performance und Marktausblick

Am 19. März 2025 wird die Aktie von Sumitomo Electric zu 2.767,5 JPY gehandelt, was einem Anstieg von 3,30% gegenüber dem vorherigen Schlusskurs entspricht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt etwa 2,13 Billionen JPY, bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,70.

Diese Entwicklungen unterstreichen Sumitomo Electrics Engagement für Innovation und nachhaltige Infrastruktur und positionieren das Unternehmen für kontinuierliches Wachstum im sich wandelnden globalen Markt.

