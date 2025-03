Der spanische Edelstahlhersteller profitiert von strategischer Übernahme, verbesserten Marktprognosen und günstigen Bewertungskennzahlen bei einer Jahresperformance von 16 Prozent.

Acerinox konnte in den vergangenen Wochen durch eine Reihe positiver Entwicklungen überzeugen. Die Aktie des spanischen Edelstahlproduzenten notierte am 17. März 2025 bei 11,35 Euro und legte damit im Tagesvergleich um 0,89 Prozent zu. Seit Jahresbeginn summiert sich der Kursgewinn auf beachtliche 16 Prozent, womit sich die Aktie ihrem 52-Wochen-Hoch von 11,82 Euro nähert, das Anfang März erreicht wurde.

Zu dieser positiven Kursentwicklung haben mehrere Analystenhäuser beigetragen. JPMorgan erhöhte am 9. März 2025 die Einstufung von "Neutral" auf "Overweight" und passte das Kursziel entsprechend an. Bereits vier Tage zuvor hatte Jefferies die Aktie auf "Buy" heraufgestuft und ein Kursziel von 13,00 Euro festgelegt. Diese positiven Einschätzungen unterstreichen das gestiegene Vertrauen der Finanzexperten in die Zukunftsaussichten des Unternehmens.

Strategische Expansion durch Übernahme

Ein wichtiger strategischer Meilenstein war der Abschluss der Übernahme des US-Unternehmens Haynes International im November 2024. Diese Akquisition erweitert das Produktportfolio von Acerinox im Bereich hochlegierter Legierungen und stärkt gleichzeitig die Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt. Analysten bewerteten diesen Schritt durchweg positiv, was zur günstigen Kursentwicklung beigetragen hat.

Die Geschäftsaussichten für Acerinox gestalten sich vielversprechend. Ab März 2025 rechnet das Unternehmen mit einer Erholung der Edelstahlkonjunktur, da die Lagerbestände der Händler aktuell unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre liegen. Zusätzlich erwartet Acerinox positive Impulse durch aktuelle Maßnahmen der US-Regierung, die die Marktnachfrage ankurbeln dürften. Für das erste Quartal 2025 prognostiziert das Management ein leicht höheres bereinigtes EBITDA im Vergleich zum Vorquartal.

Solide Finanzkennzahlen und Dividendenpolitik

Die finanziellen Kennzahlen von Acerinox spiegeln die solide Marktposition wider. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,45 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,52 ist die Aktie im Branchenvergleich attraktiv bewertet. Die finanzielle Stabilität des Unternehmens wird zusätzlich durch die Ausschüttung einer Zwischendividende von 0,25 Euro je Aktie am 22. Januar 2025 unterstrichen.

Die Kombination aus positiven Analysteneinstufungen, der erfolgreichen Integration von Haynes International und den günstigen Prognosen für die Edelstahlkonjunktur schafft eine vielversprechende Grundlage für die weitere Entwicklung der Acerinox-Aktie. Der Titel könnte von der erwarteten Markterholung und den strategischen Weichenstellungen des Managements in den kommenden Monaten profitieren.

