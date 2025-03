Steyr Motors AG, seit Ende Oktober börsennotiert, ist bisher eine klare Erfolgsstory für die Mutares. Günstig eingestiegen, richtige Branche, "flott gemacht" - und im Oktober 2024 Teilexit über die Börse - Emissionspreis für knapp 30% der Anteile 14,00 EUR. Dann Sprung auf neue Kursniveaus durch die zuletzt kräftigen Kursanstiege der Defenseaktien befeuert. Rheinmetall Richtung 2.000,00 EUR,Hensoldt in ungeahnten Höhen, Renk mit Lauf - und dann startete letzte Woche der Kurswahnsinn. Genau Kurswahnsinn. Denn das, was in den letzten Tagen mit der Steyr Aktie passiert ist, kann man nur als Wahnsinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...