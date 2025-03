Nvidia kündigte die nächste AI-Generation an. Ab Herbst 2026 soll "Vera Rubin" verfügbar sein, um noch größere AI-Modelle zu entwickeln als heute möglich. Die Gründerfamilie Haselsteiner nimmt Gewinne bei Strabag mit. Nachdem die Aktien in diesem Jahr um 91 % gestiegen sind, bietet man 1,7 % des Kapitals zum Verkauf an. Vonovia konnte 2024 seinen Verlust reduzieren. Das Bewertungsergebnis blieb jedoch tiefrot.Im Vorfeld der Fed-Sitzung entwickelt sich der Handel in Asien durchwachsen. In Japan und China neigen die Benchmarks zu ...

