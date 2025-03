Die Allianz-Aktie setzt ihre Klettertour fort. Am Dienstag erreichte das Papier ein weiteres Rekordhoch bei 358,80 €. In der Bilanz seit Jahresbeginn stehen bereits Kurszuwächse von fast +21% zu Buche. Wieso steht der Titel bei Anlegern so hoch im Kurs und wie viel Potenzial steckt jetzt noch in der Aktie? Indische Beteiligungen veräußert Neben dem starken Gesamtmarkt profitiert die Aktie aktuell wohl auch von der Meldung, dass der Versicherungskonzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...