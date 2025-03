München (ots) -- "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" mit 7,0 % MA (14-49)- "Mensch Retter" mit 4,6 % MA (14-49)- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,2 %RTLZWEI verbuchte am gestrigen Dienstag einen Tagesmarktanteil von 5,2 % MA (14-49 Jahre). Bereits am Vorabend holte die Daily-Soap "Berlin - Tag & Nacht" 5,4 % MA in der werberelevanten Zielgruppe.In der Primetime erreichte eine neue Folge von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" 7,0 % MA (14-49 Jahre). Besonders in der jungen Zielgruppe punktete die Folge mit 13,4 % MA (14-29 Jahre).Anschließend um 21:15 Uhr erzielte "Mensch Retter" 4,6 % MA bei den 14- bis 49-Jährigen und 8,0 % MA bei der jüngeren Zielgruppe.Über "Hartz und herzlich": Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen von sozialen Brennpunkten und erzählt die Geschichten der Menschen am Rande des Existenzminimums.Produziert wird das Format von der UFA Show & Factual GmbH.Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.10; 18.03.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; Paketnummer: 15230 vom 19.03.2025Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5993820