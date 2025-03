Unterföhring (ots) -- Catchup der letzten sieben Tage von neun RTL-Sendern für HD+ Kunden kostenlos- Premiuminhalte direkt über die HD+ TV-App suchen, finden und bei RTL+ starten- Highlights auf dem Home-Bereich in der HD+ TV-AppAb sofort können HD+ Sat- sowie HD+ IP- Kundinnen und -Kunden mit der HD+ TV-App auf dem Fernseher auch Inhalte der Sender von RTL Deutschland bis zu sieben Tage nach Ausstrahlung dank einer Neustart-Funktion noch flexibler genießen. Diese umfasst Sendungen der Sender RTL HD, VOX HD, RTLZWEI HD, NITRO HD, ntv HD, RTL Up HD, VOX Up HD, SUPER RTL HD und TOGGO plus HD. Der Aufruf der Sendungen erfolgt ganz bequem über den HD+ Guide oder die Suche-Funktion. Zudem werden die Highlights der RTL-Sender wie beispielsweise "Let's Dance" oder "Wer wird Millionär?" im HD+ Home-Bereich präsentiert. Die Wiedergabe der Sendungen erfolgt nach einem Klick in der RTL+ App.Kostenloser umfangreicher Zugriff auf Inhalte der deutschen FernsehsenderDie HD+ TV-App bietet schon heute für eine Vielzahl von Sendern die Möglichkeit, verpasste Sendungen in den Mediatheken aufzurufen und nachträglich anzusehen. Dazu gehören Filme, Serien, Shows, Dokumentationen, Reportagen oder auch Talkshows. Insgesamt können Nutzende auf über 120.000 Inhalte von mehr als hundert Sendern kostenlos zugreifen. Über die Textsuche oder anhand von Filtern finden sie schnell und sehr einfach die passenden Inhalte. Damit bietet HD+ eines der umfangreichsten Pakete für Broadcast-Inhalte in Deutschland.Ein neuer besonderer Service der HD+ TV-App ist, dass für jeden verfügbaren Inhalt angezeigt wird, ob er linear, in den Mediatheken oder bei einem Streaming-Service verfügbar ist.Zudem können bei über hundert Sendern laufende Programme, welche bereits begonnen haben, neu gestartet werden.Integration von RTL+ PremiuminhaltenNeben den kostenlosen Inhalten sind auch Premiuminhalte von RTL+ in die HD+ TV-App integriert. So werden im Home-Bereich der HD+ TV-App die aktuellen Highlights von RTL+ Premium angezeigt. Auch über die Suchfunktion der HD+ TV-App können entsprechende Inhalte entdeckt werden. Die Wiedergabe der Premiuminhalte erfolgt wiederum über die RTL+ App. Sofern zum Abspielen einer Sendung ein Abo von RTL+ Premium notwendig ist, kann dieses in der RTL+ App abgeschlossen werden."Mit der Integration der Inhalte von RTL Deutschland in unsere HD+ TV-App machen wir einen weiteren Schritt hin zu einer unverzichtbaren TV-Plattform", sagt Andreas Müller-Vondey, Geschäftsführer der HD PLUS GmbH. "Innerhalb der TV-App gelingt es, die Inhalte der Fernsehsender aggregiert auffindbar zu machen. Damit erhalten Zuschauer an einem Ort alle Informationen darüber, wo sie ihre Inhalte sehen können - gleich ob es sich um kostenlose oder um kostenpflichtige Inhalte handelt."Andre Prahl, Chief Distribution Officer RTL Deutschland: "Wir freuen uns, dass die Integration der RTL+ App in das HD+-Angebot den Zugang zu den Premiuminhalten von RTL+ für unsere Kundinnen und Kunden erheblich vereinfacht. Mit der Neustart-Funktion für laufende und vergangene Sendungen wird die Nutzung der attraktiven Inhalte von RTL Deutschland zudem noch komfortabler."Über HD PLUSHD+ bietet über Satellit und IP allen Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland den Zugang zu hochauflösendem Fernsehen und zahlreichen Services für mehr TV-Komfort. 2009 gestartet als Angebot für Satelliten-Haushalte, ist HD+ seit 2021 auch auf mobilen Endgeräten und ausgewählten Fernsehern via IP, und seit 2024 mit dem HD+ IP TV-Stick ohne klassischen Fernsehanschluss empfangbar und damit technisch für alle TV-Haushalte in Deutschland verfügbar. Auf neuen Geräten führender Marken wie Samsung, LG, Panasonic, Philips, Hisense, Sony, Vestel und Loewe ist die HD+ TV-App direkt integriert. Sie ermöglicht zusätzliche Funktionen wie Neustart und Pause bereits laufender Sendungen sowie einer bequemen Mediathekensuche. Aktuell sind mit HD+ über Satellit mehr als 100 Sender in brillanter HD-Qualität zu sehen: 25 der größten Privatsender, drei UHD-Kanäle inklusive RTL UHD und ProSiebenSat.1 UHD sowie die frei empfangbaren HD-Sender. Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter des Satellitenbetreibers SES.Pressekontakt:Für Rückfragen von Journalistinnen und Journalisten:Frank LiliePressesprecher HD PLUS GmbHTel.: (089) 1896 1640frank.lilie@hd-plus.deSollten Sie keine Pressemeldungen mehr erhalten wollen, kontaktierenSie uns einfach unter frank.lilie@hd-plus.de.Weitere Informationen zu unserer aktuellen Datenschutzerklärungfinden Sie unter https://www.hd-plus.de/hd-plus/datenschutzOriginal-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81351/5993906