Rüsselsheim (ots) -- Klar, mutig und unverwechselbar: Rocks ab sofort mit schwarzem Opel Vizor, weißem Blitz und hellgrauer Karosserie- Jung, innovativ, cool: Vollelektrischer Rocks ermöglicht lokal emissionsfreie Mobilität ab 15 Jahren[1]- Vorteil von vier Rädern: Leichtkraftfahrzeug für zwei Personen mit wettergeschützter Kabine, Panoramadach und Smartphone-VerbindungJung, innovativ und lokal emissionsfrei: Mit dem Opel Rocks können Jugendliche schon ab 15 Jahren[1] selbstständig entspannt auf Tour gehen - und das ab sofort noch stylisher als bisher. Denn jetzt fährt der Rocks noch mutiger, klarer und unverwechselbarer vor. Das zeigen auch die ersten Bilder: Sein Opel Vizor glänzt nun wie bei allen anderen Modellen im charakteristischen Schwarz, der Opel-Blitz an Front und Heck erstrahlt im Kontrast dazu weiß. Während die Karosserie unterhalb der Fensterlinie künftig ganz in hellgrau gehalten ist, bleiben das schwarze Dach genauso wie die schwarzen Räder ein weiterer Blickfang. Damit erhält der neue Opel Rocks ein Styling aus einem Guss, das die "Detox"-Philosophie der Marke widerspiegelt. Klar, mutig, cool und einfach: Das ist der neue Opel Rocks.Wendig, wettergeschützt, auf vier Rädern: Rocks ideal für den Elektro-EinstiegSeine gewohnten Stärken behält der Rocks natürlich auch im frischen Gewand bei. Davon profitieren insbesondere Elektro-Einsteiger ab 15 Jahren[1], die zum ersten Mal selbst fahren wollen: Um den Rocks durch die City zu lenken, reicht ein Führerschein der Klasse AM. Gegenüber E-Bikes, E-Rollern und anderen motorisierten Zweirädern bietet der Rocks relevante Vorteile. So schützt das Leichtkraftfahrzeug die Insassen vor Wind und Wetter und dank Gitterrohrrahmen und Deformationszonen sowie einer Frontscheibe aus Verbundglas macht der Rocks die Fahrt sicherer. Darüber hinaus bietet der Rocks lokal emissionsfreie urbane Mobilität.So bietet der kleine Opel eine elektrische Reichweite von bis zu 75 Kilometern, die sich mit bis zu 45 km/h zurücklegen lassen. Laden lässt sich der Rocks im Anschluss über jede normale Haushaltssteckdose. Das dazugehörige Ladekabel ist in die Seitenwand hinter der Beifahrertür integriert und wird dort bei Bedarf einfach herausgezogen. Mit einem Wendekreis von nur 7,20 Meter können Fahrer den 2,41 Meter kurzen und gerade einmal 1,39 Meter breiten (ohne Außenspiegel) Rocks prima durch enge Kurven oder in kleine Parklücken lenken. Dabei wird der City-Stromer mit seinem frischen Styling einmal mehr zum unkonventionellen Hingucker - auch weil die beiden Türen Rocks-typisch identisch gestaltet sind. Die Beifahrertür schwingt nach vorne, die Fahrertür gegenläufig nach hinten auf.Clean, übersichtlich, vernetzt: Innenraum voll auf junge Generation zugeschnittenIm Innenraum ist der Rocks ebenfalls voll auf die Bedürfnisse der jungen Generation ausgerichtet. Die konsequent auf Funktionalität ausgelegte Gestaltung überzeugt durch griffgerechte Bedienelemente und übersichtliche, gut ablesbare Anzeigen, die auf das Wesentliche fokussiert sind. Eine auf der Mittelkonsole positionierte Smartphone-Halterung mit USB-Anschluss und Konnektivität über DAT-Dongle stellt die Vernetzung sicher und bietet unter anderem Zugriff auf die "myOpel"-App. Darüber hinaus können Rocks-Fahrer ihr Smartphone via Bluetooth über den separat anbringbaren "MyRocks Switch" am Lenkrad verbinden. Mit "MyRocks Play" kann die eigene Lieblingsmusik gehört werden, das bevorzugte Navigationssystem genutzt und telefoniert werden, ohne den Blick von der Straße abzuwenden.Im neuen Design erstrahlt dazu das Rocks-Lenkrad: Mit weißem Opel-Blitz auf schwarzem Hintergrund spiegelt es nun perfekt den Opel Vizor wider und holt so das charakteristische Designmerkmal auch in den Innenraum. Für eine lichte, angenehme Atmosphäre sorgt - außergewöhnlich für ein Fahrzeug dieser Klasse - das serienmäßige Panoramadach, das ebenso wie die Seitenscheiben und das Heckfenster aus gehärtetem Sicherheitsglas besteht. Und sollte die Witterung einmal nicht so gut sein, sorgen die modernen LED-Scheinwerfer des Rocks für bessere Sichtbarkeit bei Regen oder Dunkelheit.Der neue Opel Rocks geht demnächst an den Start. Weitere Informationen zu den fokussierten Ausstattungslinien Edition und GS sowie den attraktiven Preisen und Leasingkonditionen folgen in Kürze.[1] Führerscheinklasse AM ab 15 Jahren. Gilt für vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge mit einer Nenndauerleistung/Nutzleistung von nicht mehr als 6 kW, jeweils mit nicht mehr als zwei Sitzplätzen und einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h.