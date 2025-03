Auf der heutigen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2023/24 präsentierte die All for One Group SE überzeugende Ergebnisse und unterstrich ihre langfristige Wachstumsstrategie. Mit 65,7?% des gezeichneten Kapitals in Präsenz zeigte sich das Interesse der Aktionärinnen und Aktionäre hoch - sie stimmten allen Vorschlägen der Verwaltung mit großer Mehrheit zu. Starke Dividendenpolitik und solide Finanzkennzahlen Unter den beschlossenen Maßnahmen wurde eine Dividende von 1,60?€ je Aktie für das Geschäftsjahr 2023/24 festgelegt - ein Plus von rund 10?% gegenüber dem Vorjahr, in dem 1,45?€ ausgeschüttet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...