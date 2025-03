Die Analysten von mwb research nehmen die Coverage der R. STAHL AG mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 27,20 EUR auf, was ein Aufwärtspotenzial von 59% bietet. Als einer der drei weltweit führenden Anbieter im Bereich Explosionsschutztechnologie profitiert R. STAHL von der steigenden Nachfrage nach sicherheitskritischen Automatisierungslösungen in gefährlichen Umgebungen - insbesondere in den Branchen Chemie, Energie und Pharma. Mit über 150 Jahren Erfahrung und einem zertifizierten, technologisch anspruchsvollen Produktportfolio verfügt R. STAHL über eine starke Marktstellung, die Preissetzungsmacht und hohe Kundenbindung ermöglicht. Die EXcellence 2030-Strategie strebt 500 Mio. EUR Umsatz sowie eine EBITDA-Marge von 20% an und setzt auf internationale Expansion (Asien, Amerika) sowie Produktdigitalisierung (z. B. digitale Zwillinge). Der Auftragseingang für Anfang 2025 zeigt bereits eine starke Erholung, was die Einschätzung von mwb research stützt, dass operative Skaleneffekte ab dem Geschäftsjahr 2025 die Margen weiter verbessern werden. Mit einem aktuellen Bewertungsniveau von nur 3,4x 2025E EV/EBITDA - deutlich unter dem Branchendurchschnitt von ca. 15x - bietet R. STAHL eine attraktive Kombination aus defensiver Ertragsstabilität und Wachstumspotenzial bei einer moderaten Bewertung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/r-stahl-ag