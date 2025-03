Das Medizintechnikunternehmen erhält positive FDA-Rückmeldung für sein RefluxStop-Implantat und wird in den STOXX Nordic Total Market Index aufgenommen.

Die in Liechtenstein ansässige Medizintechnikfirma Implantica AG, die sich auf implantierbare Geräte spezialisiert hat, verzeichnete zuletzt bemerkenswerte Bewegungen bei ihrer Aktienentwicklung. Im am 14. Februar 2025 veröffentlichten Quartalsbericht für Q4 2024 meldete Implantica einen Rückgang sowohl bei Umsatz als auch beim Betriebsergebnis. Das Unternehmen räumte Herausforderungen bei der finanziellen Performance in diesem Zeitraum ein.

Am 13. Februar 2025 gab Implantica positives Feedback der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA bezüglich des eingereichten Premarket Approval (PMA) Moduls 2 für RefluxStop bekannt. Bei RefluxStop handelt es sich um ein Implantat zur Verhinderung der gastroösophagealen Refluxkrankheit (GERD). Diese Rückmeldung stellt einen bedeutenden Meilenstein im Zulassungsprozess für RefluxStop dar.

Aktienentwicklung und Indexaufnahme

Zum 14. März 2025 schloss die Implantica-Aktie bei 32,00 SEK und verzeichnete damit einen leichten Anstieg von 0,31% gegenüber dem Vortag. Im Wochenverlauf sank der Aktienkurs allerdings um 8,05%, was auf eine gewisse Volatilität in der kurzfristigen Performance hindeutet. Eine wichtige Entwicklung stellt die Aufnahme von Implantica in den STOXX Nordic Total Market Index dar, die am 24. März 2025 wirksam wird. Diese Indexaufnahme könnte die Sichtbarkeit des Unternehmens bei Investoren erhöhen und sich positiv auf die Aktienkursentwicklung auswirken.

Aktionärsstruktur

Zum 31. Dezember 2024 gehörten zu den größten Anteilseignern von Implantica:

Peter Forsell: 46,6%

Handelsbanken Fonder: 8,7%

EFG Bank: 7,0%

UBS: 3,5%

Diese Hauptaktionäre halten zusammen einen erheblichen Anteil am Kapital des Unternehmens, was auf eine starke Unterstützung durch Insider und institutionelle Anleger hinweist. Die Aktionärsstruktur in Kombination mit den Fortschritten im Zulassungsverfahren und der Indexaufnahme bilden wichtige Faktoren für die weitere Entwicklung des Unternehmens, trotz der aktuellen finanziellen Herausforderungen im abgelaufenen Quartal.

